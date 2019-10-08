Ольга Слуцкер поделилась редким фото подросших дочерей-близнецов

Основательница и владелица сети World Class предпочитает не делать свою личную жизнь достоянием общественности. В Инстаграме Ольги Слуцкер можно увидеть ее саму, но ее детей — крайне редко. 7 октября бизнесвумен показала подписчикам подросших наследниц.

В понедельник Ольга Слуцкер поделилась с фолловерами фотографией, на которой запечатлены ее младшие дочери Катя и Маша. Судя по всему, звезда с ранних лет прививает детям чувство прекрасного. Она отвела девочек в Лувр, где подросшие близнецы пристально рассматривали знаменитое полотно Леонардо Да Винчи «Мона Лиза».

Катя и Маша, дочери Ольги Слуцкер

«Сила девочек», — лаконично подписала снимок бизнесвумен.

В комментариях пользователи удивлялись тому, как быстро выросли девочки, и утверждали, что они очень милы, несмотря на то, что их сняли со спины. Ольга по-прежнему не показывает лица своих дочерей на снимках.

Катя и Маша появились на свет в 2013 году. Их выносила суррогатная мать, к выбору которой бизнесвумен отнеслась очень тщательно. Она проводила собеседование с каждой кандидаткой.

В 2015 году Ольга стала матерью в пятый раз. У нее родился сын, которого она также тщательно скрывает от прессы.

1 2 3 ... 10 Ольга Слуцкер редко говорит о своей личной жизни

Напомним, в 2009 году Ольга рассталась с мужем — бизнесменом Владимиром Слуцкером. Несмотря на решение суда о том, что их общие дети Михаил и Анна останутся с матерью, отец обманным путем увез их в Израиль.