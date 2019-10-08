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Ольга Слуцкер поделилась редким фото подросших дочерей-близнецов

Основательница и владелица сети World Class предпочитает не делать свою личную жизнь достоянием общественности. В Инстаграме Ольги Слуцкер можно увидеть ее саму, но ее детей — крайне редко. 7 октября бизнесвумен показала подписчикам подросших наследниц.
Ольга Слуцкер

В понедельник Ольга Слуцкер поделилась с фолловерами фотографией, на которой запечатлены ее младшие дочери Катя и Маша. Судя по всему, звезда с ранних лет прививает детям чувство прекрасного. Она отвела девочек в Лувр, где подросшие близнецы пристально рассматривали знаменитое полотно Леонардо Да Винчи «Мона Лиза». 

Катя Слуцкер, Маша Слуцкер
Катя и Маша, дочери Ольги Слуцкер
«Сила девочек», — лаконично подписала снимок бизнесвумен.

В комментариях пользователи удивлялись тому, как быстро выросли девочки, и утверждали, что они очень милы, несмотря на то, что их сняли со спины. Ольга по-прежнему не показывает лица своих дочерей на снимках. 

Катя и Маша появились на свет в 2013 году. Их выносила суррогатная мать, к выбору которой бизнесвумен отнеслась очень тщательно. Она проводила собеседование с каждой кандидаткой. 

В 2015 году Ольга стала матерью в пятый раз. У нее родился сын, которого она также тщательно скрывает от прессы.

Напомним, в 2009 году Ольга рассталась с мужем — бизнесменом Владимиром Слуцкером. Несмотря на решение суда о том, что их общие дети Михаил и Анна останутся с матерью, отец обманным путем увез их в Израиль.

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08 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @slutsker/Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Ольга Слуцкер

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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