Ирена Понарошку вспомнила, как рыдала три дня, когда узнала, что у нее будет сын, а не дочь

Ирена Понарошку стала мамой маленького Теодора в октябре 2018 года. Кто бы мог подумать, что телеведущая, которая сейчас пишет о сыне с такой поразительной нежностью, рыдала, когда ей сообщили пол ребенка.

Ирена Понарошку старается быть максимально искренней с подписчиками в Инстаграме. Она ведет полноценный микроблог, в котором описывает свои радости и горести, часто советуется с другими молодыми мамами и делится с ними своими секретами.

8 октября Ирена опубликовала в Инстаграме новый снимок. На нем она запечатлена с младшим сыном Теодором, который родился 24 октября 2018 года. Малышу скоро исполнится год. На фотографии Понарошку с нежностью целует своего отпрыска. Милый семейный кадр Ирена сопроводила такой подписью:

«Я говорила, что плакала, когда узнала, что Тео — не девочка? Три дня, навзрыд».

Удивительно представить, что Ирена, не так давно рассказавшая о своих невероятных родах в самых красочных выражениях, была ужасно расстроена этим известием. Будучи мамой мальчика, она мечтала о дочери, но судьба решила иначе.

Тем не менее печаль Ирены не длилась долго, и звезда отыскала определенные плюсы в воспитании мальчика. По прошествии времени она уверенно утверждает, что совершенно не жалеет о том, что у нее родился сын. И если бы Ирена сама не решила сообщить о своем сиюминутном порыве, никто бы и не догадался о том, что телеведущая лила горькие слезы.

«Так вот. Сейчас я этого мальчика не променяла бы ни на какую девочку! Ни на какие платьица, ни на какие помпончики! Если бы я знала, какой он классный, я бы родила его в 18 лет!» — уверенно заявила знаменитость.

Напомним, что Ирена Понарошку воспитывает двоих сыновей от российского диджея Александра Глухова: 8-летнего Серафима и почти годовалого Теодора. Не так давно в Сети появились слухи о том, что супруги разводятся, но, кажется, это не соответствует действительности.