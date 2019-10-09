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Ирена Понарошку вспомнила, как рыдала три дня, когда узнала, что у нее будет сын, а не дочь

Ирена Понарошку стала мамой маленького Теодора в октябре 2018 года. Кто бы мог подумать, что телеведущая, которая сейчас пишет о сыне с такой поразительной нежностью, рыдала, когда ей сообщили пол ребенка.
Ирена Понарошку

Ирена Понарошку старается быть максимально искренней с подписчиками в Инстаграме. Она ведет полноценный микроблог, в котором описывает свои радости и горести, часто советуется с другими молодыми мамами и делится с ними своими секретами.

Ирена Понарошку, Теодор

8 октября Ирена опубликовала в Инстаграме новый снимок. На нем она запечатлена с младшим сыном Теодором, который родился 24 октября 2018 года. Малышу скоро исполнится год. На фотографии Понарошку с нежностью целует своего отпрыска. Милый семейный кадр Ирена сопроводила такой подписью:

«Я говорила, что плакала, когда узнала, что Тео — не девочка? Три дня, навзрыд».

Удивительно представить, что Ирена, не так давно рассказавшая о своих невероятных родах в самых красочных выражениях, была ужасно расстроена этим известием. Будучи мамой мальчика, она мечтала о дочери, но судьба решила иначе.

Тем не менее печаль Ирены не длилась долго, и звезда отыскала определенные плюсы в воспитании мальчика. По прошествии времени она уверенно утверждает, что совершенно не жалеет о том, что у нее родился сын. И если бы Ирена сама не решила сообщить о своем сиюминутном порыве, никто бы и не догадался о том, что телеведущая лила горькие слезы.

«Так вот. Сейчас я этого мальчика не променяла бы ни на какую девочку! Ни на какие платьица, ни на какие помпончики! Если бы я знала, какой он классный, я бы родила его в 18 лет!» — уверенно заявила знаменитость.

Напомним, что Ирена Понарошку воспитывает двоих сыновей от российского диджея Александра Глухова: 8-летнего Серафима и почти годовалого Теодора. Не так давно в Сети появились слухи о том, что супруги разводятся, но, кажется, это не соответствует действительности.

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09 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @irenaponaroshku/Instagram
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Ирена Понарошку

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Рано делать выводы.он еще не вырос.самое,, интересное,, начинается позже

  • И я расстраивалась, когда узнала, что второй ребёнок тоже будет мальчик-тоже хотелось розового, бантиков и т.д. Но сейчас, по прошествии 3х лет понимаю, что однополые дети при небольшой разнице в возрасте только «плюс»: у них общие игрушки, интересы, они лучшие друзья и иногда даже «забывают» о маме. А потом можно ещё попытаться и девочку родить :)

  • Я тоже помню расстроилась, когда узнала, что жду второго сына. Но чтоб навзрыд да три дня реветь? Нет, конечно. Главное, чтоб дети были здоровы, а пол это второстепенно. И честно говоря, уже не представляю себя мамой девочки)

  • Ирэна так сокрушалась, что у нее "проблемы" со старшим сыном из-за того, что она "обиделась" на него во время родов. Типа нарушение кармы и т.д. а тут вообще жесть какая. какая разница, какого пола ребенок?? главное, чтобы здоров был

  • Я рыдала,когда узнала,что будет 4й мальчик!Но на последнем УЗИ сказали,что будет девочка)))А родился всё-равно мальчик!Как только я оправилась от шока, поняла,что я его тоже люблю больше жизни!Самое главное-это здоровый малыш,а пол не имеет значения.

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Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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