Пока Биберы наслаждаются медовым месяцем, Селена Гомес выкладывает тоскливое селфи без мейка и с прыщом

Фанатам певицы и актрисы Селены Гомес стоит начать беспокоиться. Похоже, их любимица сейчас переживает не лучшие времена. На новом снимке 26-летняя звезда выглядит очень расстроенной.

Селена Гомес

8 октября Селена Гомес заставила подписчиков понервничать. Певица и актриса поделилась в Инстаграме снимком, который навел поклонников звезды на подозрения, что с ней не все в порядке. На селфи Селена выглядела растрепанной и сонной. Выражение ее лица и взгляд, устремленный в одну точку, красноречиво свидетельствовали о том, что девушка чем-то глубоко опечалена.

Селена не стала наносить макияж, не обратила внимание на проблемы с кожей и спряталась от своих внутренних проблем под одеялом.

«Вот такая я все время», — подписала грустное фото Селена.

Поклонники 26-летней знаменитости подозревают, что Селена переживает очередной депрессивный эпизод, причем протекает он явно в тяжелой форме. Причину своего состояния певица не озвучивает — ей сейчас не до того, чтобы писать в Инстаграме пространные трактаты. Однако некоторые фанаты Гомес винят в ее пошатнувшемся здоровье чету Биберов.

Хейли и Джастин в последнее время не покидают ленты интернет-СМИ. Их пышную свадьбу, состоявшуюся 1 октября, все еще обсуждают сотни пользователей, платье невесты уже рассмотрели со всех сторон, а счастливая супруга экс-бойфренда Селены отчаянно гордится своим статусом и носит куртку с надписью «жена».

Джастин и Хейли Биберы

Сейчас Биберы вовсю наслаждаются медовым месяцем. Хейли гоняет Джастина за мороженым в 11 часов вечера, и они кажутся абсолютно счастливыми.

В самом деле, тут есть, из-за чего расстроиться. Несмотря на то, что Джастин, кажется, окончательно сумел отпустить воспоминания об их романе, Селена все еще тяжело переживает расставание с певцом.

Впрочем, разрыв отношений с Джастином, который им обоим дался нелегко, — это лишь одна возможная причина депрессии Селены. Она страдает от системной красной волчанки, среди из симптомов которой — сильная усталость.

В комментариях фанаты выразили свое беспокойство за Селену и сообщили, что любят ее и будут поддерживать при любых обстоятельствах.