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Западные СМИ: принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать в Канаду

Куда уже только не собирались переехать принц Гарри и Меган Маркл! Если верить словам инсайдера, то сейчас герцог и герцогиня Сассекские думают над тем, чтобы вместе с сыном обосноваться в Канаде. 
Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри с сыном

Слухи о том, что принц Гарри и Меган Маркл планируют покинуть Великобританию, стали ходить практически сразу после их свадьбы в прошлом году. 

Какие только планы по переезду не приписывали королевской паре журналисты!

Одни твердили, что известные супруги хотят приобрести недвижимость на малой родине Меган в Лос-Анджелесе. Другие же уверяли, что герцог и герцогиня хотят на несколько лет уехать в Южную Африку, которую так любит Гарри. 

Принц Гарри, Меган Маркл
 

На днях американская версия издания Cosmopolitan сообщила, что в последние недели члены королевской семьи на полном серьезе рассматривают вариант с переездом в Канаду. 

Если верить инсайдеру, знаменитости решили сменить место жительства из-за чрезмерных нападок прессы на Маркл

Влюбленные считают, что в другой стране у них получится вести чуть менее публичный образ жизни и видеть не так много публикаций о них в СМИ. «Гарри и Меган могут переехать в Канаду даже с позволения королевы, ведь эта страна — член Королевств Содружества», — добавил аноним. 

К тому же Канада много значит для Меган Маркл. Экс-актриса несколько лет прожила в Торонто во время съемок сериала «Форс-мажоры», благодаря которому стала известной. 

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09 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Пусть катятся, скатертью дорога!

  • Африка, значит, не понравилась? )

  • ну так в Канаде то покомфортнее будет, и налогоплательщиков потрясти, а то рпсслабились, получат канадцы своих "короля с королевой".

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