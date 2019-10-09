Западные СМИ: принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать в Канаду

Куда уже только не собирались переехать принц Гарри и Меган Маркл! Если верить словам инсайдера, то сейчас герцог и герцогиня Сассекские думают над тем, чтобы вместе с сыном обосноваться в Канаде.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном

Слухи о том, что принц Гарри и Меган Маркл планируют покинуть Великобританию, стали ходить практически сразу после их свадьбы в прошлом году.

Какие только планы по переезду не приписывали королевской паре журналисты!

Одни твердили, что известные супруги хотят приобрести недвижимость на малой родине Меган в Лос-Анджелесе. Другие же уверяли, что герцог и герцогиня хотят на несколько лет уехать в Южную Африку, которую так любит Гарри.

На днях американская версия издания Cosmopolitan сообщила, что в последние недели члены королевской семьи на полном серьезе рассматривают вариант с переездом в Канаду.

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Влюбленные считают, что в другой стране у них получится вести чуть менее публичный образ жизни и видеть не так много публикаций о них в СМИ. «Гарри и Меган могут переехать в Канаду даже с позволения королевы, ведь эта страна — член Королевств Содружества», — добавил аноним.

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К тому же Канада много значит для Меган Маркл. Экс-актриса несколько лет прожила в Торонто во время съемок сериала «Форс-мажоры», благодаря которому стала известной.