Западные СМИ: принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать в Канаду

Слухи о том, что принц Гарри и Меган Маркл планируют покинуть Великобританию, стали ходить практически сразу после их свадьбы в прошлом году.
Одни твердили, что известные супруги хотят приобрести недвижимость на малой родине Меган в Лос-Анджелесе. Другие же уверяли, что герцог и герцогиня хотят на несколько лет уехать в Южную Африку, которую так любит Гарри.
На днях американская версия издания Cosmopolitan сообщила, что в последние недели члены королевской семьи на полном серьезе рассматривают вариант с переездом в Канаду.
Влюбленные считают, что в другой стране у них получится вести чуть менее публичный образ жизни и видеть не так много публикаций о них в СМИ. «Гарри и Меган могут переехать в Канаду даже с позволения королевы, ведь эта страна — член Королевств Содружества», — добавил аноним.
К тому же Канада много значит для Меган Маркл. Экс-актриса несколько лет прожила в Торонто во время съемок сериала «Форс-мажоры», благодаря которому стала известной.