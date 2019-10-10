Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Бывшая жена Владимира Епифанцева назвала разлучницу, которая разрушила ее брак с актером

В 2018 году актер Владимир Епифанцев развелся с супругой, однако подробности их расставания широко не освещались. Спустя год Анастасия Веденская рассказала, что причиной их разрыва стали отношения мужа с коллегой по цеху, и впервые озвучила имя этой актрисы.
Анастасия Веденская, Владимир Епифанцев
Анастасия Веденская и Владимир Епифанцев

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская поженились всего через три месяца после знакомства. Актер был старше своей избранницы на 13 лет, но разница в возрасте не стала препятствием для брака. В 2005 году Анастасия родила первенца Гордея, а в 2008-м — второго сына Орфея. В интервью Епифанцев твердил о любви к жене и казался заботливым отцом. Однако в 2017 году стало известно о том, что супруги разъехались. Лишь на днях Анастасия подробно заговорила о причинах развода.

В недавнем интервью 34-летняя актриса поведала о том, почему их брак развалился. Веденская считает, что все дело в лжи со стороны Владимира. 

Оказывается, за спиной Анастасии он крутил роман с Анной Цукановой-Котт, с которой некогда сам супругу и познакомил. Более того, они с экс-женой Епифанцева были подругами. Правда, порой Веденскую смущали некоторые аспекты их дружбы.

«Если что-­то шло не по ее сценарию и я отказывалась ехать на ее праздники и мероприятия, Аня обвиняла меня в черствости и начинала плакать, а ее мама приходила ко мне домой и, заваривая мой чай на моей кухне в моем чайнике, утешала ее, поила валерьянкой и зачем-­то цитировала мне Коран. Я поражалась такой непосредственности», — рассказала Анастасия в интервью журналу «Атмосфера».
Анна Цуканова-Котт
Анна Цуканова-Котт

В какой-то момент одна случайность изменила все. Во время съемок сериала «Кремний», где снимались Анастасия, Анна и Владимир, супруга артиста решила переночевать с мужем в одном номере.

«И тут мне приходит сообщение: «Сегодня не приходи, у меня Настя». Перепутал адресата спросонья. Я его спрашиваю: “Кому эта смс?”. Он ответил: “Цукановой”, так как был в полусне и стал объяснять, что простудился и она просто заходит ночами его проведать», — делилась воспоминаниями звезда.

Вскоре после того, как Анастасия поняла, что муж обманывает ее, она поняла, что им нужно расстаться. «Было очень больно, но жизнь продолжалась», — подытожила актриса.

  • Владимир Епифанцев, Анастасия Веденская
    1 2 3 ...10
    Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская расстались после 11 лет совместной жизни
    Смотреть галерею

Экс-супруга актера воспитывает двоих сыновей: 14-летнего Гордея и 11-летнего Орфея. В настоящее время она встречается с актером Максимом Онищенко.

Перейти к обсуждению 6


10 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @anastasia_vedenskaia, @anna_tsukanova_kott/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
Теги

Владимир Епифанцев, Анна Цуканова-Котт

Реклама

6 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Цуканова это вторая Мороз - икона антисекса.

  • Да,она все время говорила про ,,девочку с большими ушами,,,терь ясно кто это.

  • Я бы из-за детей никогда в жизни не предала огласке такую историю

  • 3,вы посмотрите,что в инсте епифанцев творит,эта инфа по сравнению ,вообще ни о чем

  • Жена такая красивая была - вот что мужикам надо?!Изменял с какой-то ушастой кикиморой.Пы.Сы. Смски предназначенные любовнице и отправленные жене - это классика, как правило каждый второй женатик так палится!))))

  • странно, цуканова эта всю жизнь с режиссером Коттом, стала бы она изза Епифани рисковать. И еще смутил момент - решила переночевать в номере мужа - а где еще жен должна ночевать? то есть они уже жили по отдельности?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.