Бывшая жена Владимира Епифанцева назвала разлучницу, которая разрушила ее брак с актером

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская поженились всего через три месяца после знакомства. Актер был старше своей избранницы на 13 лет, но разница в возрасте не стала препятствием для брака. В 2005 году Анастасия родила первенца Гордея, а в 2008-м — второго сына Орфея. В интервью Епифанцев твердил о любви к жене и казался заботливым отцом. Однако в 2017 году стало известно о том, что супруги разъехались. Лишь на днях Анастасия подробно заговорила о причинах развода.
В недавнем интервью 34-летняя актриса поведала о том, почему их брак развалился. Веденская считает, что все дело в лжи со стороны Владимира.
Оказывается, за спиной Анастасии он крутил роман с Анной Цукановой-Котт, с которой некогда сам супругу и познакомил. Более того, они с экс-женой Епифанцева были подругами. Правда, порой Веденскую смущали некоторые аспекты их дружбы.
В какой-то момент одна случайность изменила все. Во время съемок сериала «Кремний», где снимались Анастасия, Анна и Владимир, супруга артиста решила переночевать с мужем в одном номере.
Вскоре после того, как Анастасия поняла, что муж обманывает ее, она поняла, что им нужно расстаться. «Было очень больно, но жизнь продолжалась», — подытожила актриса.
Экс-супруга актера воспитывает двоих сыновей: 14-летнего Гордея и 11-летнего Орфея. В настоящее время она встречается с актером Максимом Онищенко.