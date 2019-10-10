Бывшая жена Владимира Епифанцева назвала разлучницу, которая разрушила ее брак с актером

В 2018 году актер Владимир Епифанцев развелся с супругой, однако подробности их расставания широко не освещались. Спустя год Анастасия Веденская рассказала, что причиной их разрыва стали отношения мужа с коллегой по цеху, и впервые озвучила имя этой актрисы.

Анастасия Веденская и Владимир Епифанцев

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская поженились всего через три месяца после знакомства. Актер был старше своей избранницы на 13 лет, но разница в возрасте не стала препятствием для брака. В 2005 году Анастасия родила первенца Гордея, а в 2008-м — второго сына Орфея. В интервью Епифанцев твердил о любви к жене и казался заботливым отцом. Однако в 2017 году стало известно о том, что супруги разъехались. Лишь на днях Анастасия подробно заговорила о причинах развода.

В недавнем интервью 34-летняя актриса поведала о том, почему их брак развалился. Веденская считает, что все дело в лжи со стороны Владимира.

Оказывается, за спиной Анастасии он крутил роман с Анной Цукановой-Котт, с которой некогда сам супругу и познакомил. Более того, они с экс-женой Епифанцева были подругами. Правда, порой Веденскую смущали некоторые аспекты их дружбы.

«Если что-­то шло не по ее сценарию и я отказывалась ехать на ее праздники и мероприятия, Аня обвиняла меня в черствости и начинала плакать, а ее мама приходила ко мне домой и, заваривая мой чай на моей кухне в моем чайнике, утешала ее, поила валерьянкой и зачем-­то цитировала мне Коран. Я поражалась такой непосредственности», — рассказала Анастасия в интервью журналу «Атмосфера»

Анна Цуканова-Котт

В какой-то момент одна случайность изменила все. Во время съемок сериала «Кремний», где снимались Анастасия, Анна и Владимир, супруга артиста решила переночевать с мужем в одном номере.

«И тут мне приходит сообщение: «Сегодня не приходи, у меня Настя». Перепутал адресата спросонья. Я его спрашиваю: “Кому эта смс?”. Он ответил: “Цукановой”, так как был в полусне и стал объяснять, что простудился и она просто заходит ночами его проведать», — делилась воспоминаниями звезда.

Вскоре после того, как Анастасия поняла, что муж обманывает ее, она поняла, что им нужно расстаться. «Было очень больно, но жизнь продолжалась», — подытожила актриса.

1 2 3 ... 10 Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская расстались после 11 лет совместной жизни

Экс-супруга актера воспитывает двоих сыновей: 14-летнего Гордея и 11-летнего Орфея. В настоящее время она встречается с актером Максимом Онищенко.