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«Приятно, что люди переживают»: Вера Брежнева снова высказалась на тему слухов о неверности мужа

Не так давно все обсуждали «разлад» в семье Константина Меладзе и Веры Брежневой. Некоторые СМИ даже сообщили, что продюсер «погуливает» от законной супруги с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Веру такие слухи только веселят.
Вера Брежнева
Вера Брежнева и Константин Меладзе

«Константин Меладзе увлекся молодой певицей», «Еще одна из ''ВИА Гры'' не устояла перед именитым продюсером», «Вера Брежнева уже не устраивает старшего Меладзе», — писали СМИ пару недель назад. Откуда взялись подобные слухи, непонятно, но факт остается фактом: композитора заподозрили в романе с Эрикой Герцег.

Эрика Герцег
Эрика Герцег

Меладзе вообще никогда не комментирует свою личную жизнь, зато высказалась Вера. Она шутливо отметила сверхспособности своего супруга, раз он успевает и работать, и проводить время с семьей, и «погуливать с Эрикой».

А потом Брежнева рассказала, что думает об этой ситуации, но уже серьезно. На премии «Радиомания-2019» она ответила на вопрос о разводе. 

«Я стараюсь не обращать внимания на слухи. Если бы эта информация была правдой, то, возможно, могла бы меня выбить из колеи. Я вообще не знаю, откуда все взялось — из-за того, что я удалила наши снимки из Инстаграма? Знаете, мне даже льстит, что люди настолько следят за моими социальными сетями», — заявила Вера.

Исполнительница хита «Любовь спасет мир» также отметила: ей очень приятно, что люди переживают за нее и Константина Шотаевича как за пару. 

Напомним, Вера и Константин тайно поженились в Италии в октябре 2015 года. Никто точно не знает, когда они начали встречаться, но, по слухам, их роман длился целых 10 лет. Спустя два года после свадьбы Брежнева призналась, что мечтает об общем с Меладзе ребенке.

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10 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @ververa, @erikaherceg/Instagram
Теги

Вера Брежнева, Константин Меладзе

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