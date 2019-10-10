«Приятно, что люди переживают»: Вера Брежнева снова высказалась на тему слухов о неверности мужа

«Константин Меладзе увлекся молодой певицей», «Еще одна из ''ВИА Гры'' не устояла перед именитым продюсером», «Вера Брежнева уже не устраивает старшего Меладзе», — писали СМИ пару недель назад. Откуда взялись подобные слухи, непонятно, но факт остается фактом: композитора заподозрили в романе с Эрикой Герцег.
Меладзе вообще никогда не комментирует свою личную жизнь, зато высказалась Вера. Она шутливо отметила сверхспособности своего супруга, раз он успевает и работать, и проводить время с семьей, и «погуливать с Эрикой».
А потом Брежнева рассказала, что думает об этой ситуации, но уже серьезно. На премии «Радиомания-2019» она ответила на вопрос о разводе.
Исполнительница хита «Любовь спасет мир» также отметила: ей очень приятно, что люди переживают за нее и Константина Шотаевича как за пару.
Напомним, Вера и Константин тайно поженились в Италии в октябре 2015 года. Никто точно не знает, когда они начали встречаться, но, по слухам, их роман длился целых 10 лет. Спустя два года после свадьбы Брежнева призналась, что мечтает об общем с Меладзе ребенке.