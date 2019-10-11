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Недавно ставшая мамой Мария Миронова рассказала о жизни с мужем в Греции

46-летняя Мария Миронова рассказала, как ей живется в Греции с мужем и новорожденным сыном Теодором.
Мария Миронова
Мария Миронова

Актриса Мария Миронова недавно стала мамой во второй раз. По идее, сейчас ее жизнь должны были заполонить подгузники, пеленки и распашонки, но нет! Миронова — чудо-женщина, которая смога найти время даже на романтическое свидание с мужем.

Мария и ее супруг Андрей отправились в один из греческих ресторанчиков, откуда Миронова даже умудрилась выйти на связь с поклонниками. Артистка рассказала, как ей живется.

Мария Миронова

«Как же иногда хорошо выходить в мир! Мы живем жизнью обычной греческой семьи и редко выбираемся. Но сегодня мы пришли в ресторан — и это здорово. Почувствовать эту осень в моем наилюбимейшем городе Афины и поесть эту наивкуснейшую еду!» — поделилась эмоциями с подписчиками Мария. Нельзя не отметить, что Миронова просто светится от счастья после вторых родов.

Актриса, напомним, тщательно скрывает своего второго супруга Андрея от общественности. Она с неохотой говорит какие-то конкретные вещи о муже, из-за чего в прессе поползли слухи и домыслы. Чтобы с этим покончить, Мария решила все же приоткрыть завесу тайны.

«Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Он не японец», — сообщила актриса в своем Инстаграме.

Миронова также рассказала, что вышла замуж еще в прошлом году после двух лет отношений на острове Санторини.

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11 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, @mariya_mironova_actress/Instagram
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Мария Миронова

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Одного не понимаю.она всегда так козыряла тем что ничего никогда не говорит о личном. В каждом интервью последние лет 25 это подчеркивала. .что сейчас то с ней стало??вообще что ли с финансами напряг?

  • прям Теодор? вот это имечко, муж что ли иностранец? имя нормальное , просто необычное для нашего слуха

  • надеюсь что там фамилия приличная для такого имени.Теодор Колбаскин будет звучать смешно.

  • Гость

    прям Теодор? вот это имечко, муж что ли иностранец? имя нормальное , просто необычное для нашего слуха

    Обычное греческое имя Фёдор.

  • Женатик какой-нибудь как у Порошиной. Та тоже своего "иностранца" скрывает.

  • История, конечно, кудрявая, но только, уж извините, враки. Зачем замужней женщине прятать мужа, не показывая ни одного его фото и не называя даже имя? Какой в этом заложен глубокий смысл? Не могу знать, что там за отец мимо пробегал, но точно что никакой русско-японской компании поблизости не стояло, как и официального брака.

  • Гость

    Женатик какой-нибудь как у Порошиной. Та тоже своего "иностранца" скрывает.

    Скорее всего....

  • Гость

    надеюсь что там фамилия приличная для такого имени.Теодор Колбаскин будет звучать смешно.

    Миронов он будет. Федор Миронов. Отчество неизвестно.

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