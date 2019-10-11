Недавно ставшая мамой Мария Миронова рассказала о жизни с мужем в Греции

46-летняя Мария Миронова рассказала, как ей живется в Греции с мужем и новорожденным сыном Теодором.

Мария Миронова

Актриса Мария Миронова недавно стала мамой во второй раз. По идее, сейчас ее жизнь должны были заполонить подгузники, пеленки и распашонки, но нет! Миронова — чудо-женщина, которая смога найти время даже на романтическое свидание с мужем.

Мария и ее супруг Андрей отправились в один из греческих ресторанчиков, откуда Миронова даже умудрилась выйти на связь с поклонниками. Артистка рассказала, как ей живется.

«Как же иногда хорошо выходить в мир! Мы живем жизнью обычной греческой семьи и редко выбираемся. Но сегодня мы пришли в ресторан — и это здорово. Почувствовать эту осень в моем наилюбимейшем городе Афины и поесть эту наивкуснейшую еду!» — поделилась эмоциями с подписчиками Мария. Нельзя не отметить, что Миронова просто светится от счастья после вторых родов.



Актриса, напомним, тщательно скрывает своего второго супруга Андрея от общественности. Она с неохотой говорит какие-то конкретные вещи о муже, из-за чего в прессе поползли слухи и домыслы. Чтобы с этим покончить, Мария решила все же приоткрыть завесу тайны.

«Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Он не японец», — сообщила актриса в своем Инстаграме.

Миронова также рассказала, что вышла замуж еще в прошлом году после двух лет отношений на острове Санторини.