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Беременная Хэтэуэй вышла впервые за долгое время и поразила нарядом, подчеркнувшим внушительный живот

10 октября состоялась премьера сериала «Современная любовь». На красной дорожке всех затмила 36-летняя актриса Энн Хэтэуэй, которая сейчас сейчас ждет ребенка. Энн отметила, что это была долгожданная беременность, так как у нее долгое время были проблемы с зачатием.
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй, которая совсем скоро станет мамой во второй раз, появилась на премьере сериала в Нью-Йорке. Актриса представила комедийную мелодраму «Современная любовь», где сыграла одну из главных ролей.

Для выхода в свет она выбрала наряд Oscar de la Renta. Ярусный асимметричный топ с глубоким декольте подчеркнул большой живот Хэтэуэй, а светлый оттенок ткани приятно освежил лицо. 

Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй

Широкие белые брюки идеально вписались в образ, дополненный босоножками с тонким ремешком. Нельзя не обратить внимание на массивные золотые украшения актрисы и крупное кольцо с бирюзой. Аксессуары не дают аутфиту выглядеть скучно и здорово разбавляют светлый тотал-лук своим сиянием.

Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй сделала акцент на макияже, выбрав ягодную помаду и коричневые тени. Судя по фотографиям, актриса находилась в прекрасном расположении духа, много улыбалась и получала удовольствие от своего редкого выхода в свет.

Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй

Звезда фильма «Дьявол носит Prada» призналась, что долго страдала от бесплодия. Актрисе пришлось пройти серьезный путь, прежде чем зачать малыша во второй раз. «Я не просто взмахнула волшебной палочкой», — эмоционально отметила Энн.

Адам Шульман, Энн Хэтэуэй
Адам Шульман и Энн Хэтэуэй

В основу сериала «Современная любовь» легли восемь реальных историй любви, опубликованных в одноименной колонке газеты The New York Times.

Измены, неуверенность в партнере, домашние проблемы, недоверие в отношениях и другие темы нашли свое отражение в сериале. У каждого эпизода — свой режиссер и сценарист, а в главных ролях задействовано множество известных актеров.

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11 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Энн Хэтэуэй

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