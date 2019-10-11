Беременная Хэтэуэй вышла впервые за долгое время и поразила нарядом, подчеркнувшим внушительный живот

Энн Хэтэуэй, которая совсем скоро станет мамой во второй раз, появилась на премьере сериала в Нью-Йорке. Актриса представила комедийную мелодраму «Современная любовь», где сыграла одну из главных ролей.
Для выхода в свет она выбрала наряд Oscar de la Renta. Ярусный асимметричный топ с глубоким декольте подчеркнул большой живот Хэтэуэй, а светлый оттенок ткани приятно освежил лицо.
Широкие белые брюки идеально вписались в образ, дополненный босоножками с тонким ремешком. Нельзя не обратить внимание на массивные золотые украшения актрисы и крупное кольцо с бирюзой. Аксессуары не дают аутфиту выглядеть скучно и здорово разбавляют светлый тотал-лук своим сиянием.
Энн Хэтэуэй сделала акцент на макияже, выбрав ягодную помаду и коричневые тени. Судя по фотографиям, актриса находилась в прекрасном расположении духа, много улыбалась и получала удовольствие от своего редкого выхода в свет.
Звезда фильма «Дьявол носит Prada» призналась, что долго страдала от бесплодия. Актрисе пришлось пройти серьезный путь, прежде чем зачать малыша во второй раз. «Я не просто взмахнула волшебной палочкой», — эмоционально отметила Энн.
В основу сериала «Современная любовь» легли восемь реальных историй любви, опубликованных в одноименной колонке газеты The New York Times.
Измены, неуверенность в партнере, домашние проблемы, недоверие в отношениях и другие темы нашли свое отражение в сериале. У каждого эпизода — свой режиссер и сценарист, а в главных ролях задействовано множество известных актеров.