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Белла Хадид скромно отпраздновала 23-летие в нескромном наряде

9 октября свой 23-й день рождения отпраздновала одна из самых востребованных моделей нашего времени — Белла Хадид. Празднование длилось целый день: днем топ-модель встретилась с друзьями, а вечером провела время с семьей.
Белла Хадид
Белла Хадид

На вечеринку Белла Хадид позвала сестру Джиджи, маму Иоланду, брата Анвара, его возлюбленную — популярную исполнительницу Дуа Липу и других близких друзей.

Йоланда Хадид
Иоланда Хадид

Днем Хадид пришла в кафе Sadelle's в черном пиджаке, юбке, гольфах и массивных ботинках. Иоланда сделала всем сюрприз: мама Беллы подготовила для гостей небольшой мастер-класс по росписи керамических кружек.

День рождения Беллы Хадид
День рождения Беллы Хадид

Хадид решила отпраздновать день рождения в атмосфере детского праздника, украсив помещение воздушными шарами, конфетти и маленькими шляпами, которые после надели гости.

Дуа Липа, Белла Хадид
Дуа Липа и Белла Хадид

Девушка получила десяток ярких букетов и сладостей в подарок. Александр Вэнг презентовал ей торт, декорированный под пиццу. Беллу также поздравили и другие модные друзья, в числе которых Риккардо Тиши и Джереми Скотт.

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид

После «домашней» вечеринки виновница торжества, предварительно сменив образ, отправилась в ночной клуб Miss Lily

Для особых случаев Белла Хадид всегда выбирает экстравагантные наряды. Чаще всего это «голые» платья, демонстрирующие ее идеальную фигуру. На этот раз она сделала ставку на скромный (по ее меркам) аутфит. Супермодель выбрала винтажный наряд Dior длины миди с абстрактным принтом и высоким горлом. Дополнили образ сапоги из крокодиловой кожи и маленькая сумка.

Белла Хадид
Белла Хадид

Если вы думаете, что посиделками все закончилось, то вы сильно ошибаетесь: праздник решили продлить на следующий день!

Белла Хадид
Белла Хадид

Во второй день празднования Белла Хадид была замечена в топе с необычным фигурным вырезом, мешковатых черных брюках с «ремнем безопасности» на поясе. Образ завершили колье Dior и леопардовая сумка — все в лучших традициях 1990-х.

  • Белла Хадид
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    Не каждая супермодель закатывает роскошные вечеринки по случаю своего дня рождения
    Смотреть галерею

За прошедшие два дня Хадид получила множество поздравлений, к которым мы присоединяемся.

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11 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @gigihadid, @yolanda.hadid/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Джиджи Хадид, Белла Хадид

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