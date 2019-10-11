Секс, ботокс, йога: Светлана Бондарчук раскрыла секреты своей неувядающей красоты

Светлана Бондарчук в свои 50 лет выглядит намного моложе. Инстадива решила поделиться маленькими секретиками с подписчиками.

Светлана Бондарчук

50-летняя Светлана Бондарчук разоткровенничалась с поклонниками. В инстаграм-историях дива отвечала на самые интересные вопросы подписчиков. Так, Бондарчук раскрыла некоторые секреты своей красоты.

Итак, мы выяснили, что Светлана раз в неделю посещает косметолога. Звезда делает скульптурирующий массаж лица. Тип кожи у экс-супруги Федора Сергеевича смешанный, ближе к сухой.

Также Бондарчук честно призналась, что делала ботокс, но вот под нож хирурга пока не ложилась. Хотя, вероятно, Светлана не откажется от этого в будущем, ведь она относится к пластическим операциям «без негатива». А вот на вопрос о коррекции губ ответила с юмором.

Светская львица поведала, что красит волосы раз в два-три месяца (мелирование или шатуш). А вот на вопрос о коррекции губ ответила с юмором.

«Вы такая красивая, и все красивее… Вино, любовь, спагетти — это секрет?» — поинтересовались подписчики. «Еще секс и рок-н-ролл», — ответила Бондарчук.

А главным секретом своей молодости Бона считает то, что она не задумывается о возрасте серьезно, ведь это «всего лишь цифры».