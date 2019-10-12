81-летнюю Джейн Фонду арестовали в Вашингтоне

Оскароносная актриса Джейн Фонда известна не только своими ролями в культовых фильмах, но активной общественной позицией. Так, в минувшую пятницу звезда устроила митинг у здания Конгресса США.

Джейн Фонда

81-летняя Джейн Фонда всегда была неравнодушна к мировым проблемам. Наравне со съемками в кино актриса популяризировала идеи здорового образа жизни, создавая собственные комплексы упражнений по аэробике и участвуя в спортивных мероприятиях по всему миру.

С недавних пор знаменитость заинтересовалась еще и проблемами экологии и начала активно обсуждать их на своем сайте.

По собственному признанию Фонды, на ее мнение в этом вопросе повлияла Грета Тунберг — скандально известная 16-летняя шведская активистка, номинированная на Нобелевскую премию мира.

Во уже несколько лет Грета по пятницам прогуливает школу, устраивая забастовки возле здания правительства своей страны, чтобы привлечь внимание к проблемам экологического кризиса.

Своим примером Тунберг вдохновила не только сотни тысяч школьников по всему миру, но и знаменитостей, включая Джейн Фонду.

Актриса заявила, что тоже по пятницам будет протестовать возле здания Конгресса США в Вашингтоне. 11 октября к ее акции присоединились еще 15 человек, но в скором времени все, включая кинодиву, были арестованы.

1 2 3 ... 10 11 октября Джейн Фонду арестовали у вашингтонского Капитолия

Впрочем, подобная реакция представителей правопорядка совершенно не смутила Джейн. Она намерена и дальше бороться за изменение политики государства в отношении экологических вопросов. «Я специально переехала в Вашингтон, чтобы быть ближе к эпицентру борьбы за наш климат. Каждую пятницу вплоть до января я буду возглавлять еженедельные демонстрации, требуя, чтобы наши политические лидеры приняли меры для решения чрезвычайной ситуации с климатом, в которой мы находимся», — написала на своем сайте звезда.