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81-летнюю Джейн Фонду арестовали в Вашингтоне

Оскароносная актриса Джейн Фонда известна не только своими ролями в культовых фильмах, но активной общественной позицией. Так, в минувшую пятницу звезда устроила митинг у здания Конгресса США.
Джейн Фонда
Джейн Фонда

81-летняя Джейн Фонда всегда была неравнодушна к мировым проблемам. Наравне со съемками в кино актриса популяризировала идеи здорового образа жизни, создавая собственные комплексы упражнений по аэробике и участвуя в спортивных мероприятиях по всему миру. 

С недавних пор знаменитость заинтересовалась еще и проблемами экологии и начала активно обсуждать их на своем сайте. 

По собственному признанию Фонды, на ее мнение в этом вопросе повлияла Грета Тунберг — скандально известная 16-летняя шведская активистка, номинированная на Нобелевскую премию мира. 

Джейн Фонда
 

Во уже несколько лет Грета по пятницам прогуливает школу, устраивая забастовки возле здания правительства своей страны, чтобы привлечь внимание к проблемам экологического кризиса. 

Своим примером Тунберг вдохновила не только сотни тысяч школьников по всему миру, но и знаменитостей, включая Джейн Фонду. 

Актриса заявила, что тоже по пятницам будет протестовать возле здания Конгресса США в Вашингтоне. 11 октября к ее акции присоединились еще 15 человек, но в скором времени все, включая кинодиву, были арестованы. 

Впрочем, подобная реакция представителей правопорядка совершенно не смутила Джейн. Она намерена и дальше бороться за изменение политики государства в отношении экологических вопросов. «Я специально переехала в Вашингтон, чтобы быть ближе к эпицентру борьбы за наш климат. Каждую пятницу вплоть до января я буду возглавлять еженедельные демонстрации, требуя, чтобы наши политические лидеры приняли меры для решения чрезвычайной ситуации с климатом, в которой мы находимся», — написала на своем сайте звезда. 

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12 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
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Джейн Фонда

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Вспомнила молодость старушка. Помитинговать-то она всегда любила, во времена ее молодости это модно было. И с хиппи тусила, и против войны во вьетнаме демонстрации устраивала, ей не привыкать. Ну что ж, дело хорошее, пусть митингуют с Гретой ....авось климат и передумает меняться, вместо потепления ледниковый период начнется.

  • Поддерживаю гражданскую позицию Джейн. Самое страшное - быть равнодушными людьми.

  • Умница и красавица, не жалеющая своего времени на подобную боль.

  • Гость

    Поддерживаю гражданскую позицию Джейн. Самое страшное - быть равнодушными людьми.

    Особенно, когда речь идет о климате, это очень актуально. Я бы вот например, наоборот, против холодов помитинговала, не люблю зиму. Да только у нас митинговать холодно очень, то снег, то дождь, то ветер, ну вы понимаете.. не демократический климат у нас, не комфортный для митингов, простыть можно ( А когда и так тепло, да еще и потепление, чего не митинговать-то? Одно удовольствие.

  • Красивая женщина, большая актриса, Человек с заглавной буквы. Не жаба в мещанском болоте, зацикленная лишь на себе и тряпках, а активный, мыслящий Гражданин. Таких сейчас крупицы. Особенно запомнилась по фильму Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? Потрясающее кино, и Джейн в нём. Руки прочь от неё!

  • Меня вот что удивило. Что никто не возмущается по поводу задержания пожилой актрисы, ну и других людей тоже .... Разве это демократично 82 летнюю даму задерживать за то, что с плакатом постояла или походила?

  • При чем тут возраст при задержании? Он никаких послаблений не дает. В штатах вообще можно что угодно на улицах кричать, но видно митинг не согласован. Джейн замечательна в своем порыве и я ее поддерживаю!!! Это вам не митинги против бритья подмышек, в которых шествовали шарлиз терон и скарлет йохансон.

  • Гость

    Меня вот что удивило. Что никто не возмущается по поводу задержания пожилой актрисы, ну и других людей тоже .... Разве это демократично 82 летнюю даму задерживать за то, что с плакатом постояла или походила?

    Где вой либеральной общественности про кровавый режим и призывы взяться за вилы? Срочно собирать школьников и вести на митинг к вашингтонскому Капитолию. И обязательно флешмоб устроить #мыстобой. Эхо с Дождем что умалчивают о таком беспределе!

  • Гость

    Где вой либеральной общественности про кровавый режим и призывы взяться за вилы? Срочно собирать школьников и вести на митинг к вашингтонскому Капитолию. И обязательно флешмоб устроить #мыстобой. Эхо с Дождем что умалчивают о таком беспределе!

    Видимо, в США плохо дело с либеральной общественностью .... недоплачивают им, что ли... А русские хакеры куда смотрят, я вас спрашиваю? )))) Их же там толпа, почему они помалкивают?

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