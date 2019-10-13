Поклонники уверены, что молодая жена Игоря Николаева снова беременна

На днях Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отметили 4-й день рождения своей дочери Вероники. Общий ребенок весьма сложно дался звездной паре — певица не скрывает, что около десяти лет пыталась забеременеть от супруга.
Кажется, в скором времени у Вероники может появиться братик или сестра! По крайней мере, так считают фолловеры Проскуряковой — сама же она отрицает любые домыслы поклонников.
На днях артистка выложила в свой микроблог фото, вызвавшее множество обсуждений и споров в Сети.
«А мы помним это особенное платье!», «Кажется, животик на фото у вас неспроста», — прокомментировали интернет-пользователи.
Напомним, знаменитые супруги скрывали, что ждут первенца, на протяжении почти всей беременности Проскуряковой. Вряд ли Игорь и Юлия будут сразу же афишировать все подробности своей личной жизни, если снова решат стать родителями.