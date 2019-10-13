Поклонники уверены, что молодая жена Игоря Николаева снова беременна

Юлия Проскурякова не раз отмечала, что хочет подарить своему знаменитому супругу много детишек. Именно поэтому фанаты постоянно пытаются найти намеки на то, что певица снова находится в интересном положении.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочерью

На днях Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отметили 4-й день рождения своей дочери Вероники. Общий ребенок весьма сложно дался звездной паре — певица не скрывает, что около десяти лет пыталась забеременеть от супруга.

Несмотря на наличие подобных проблем, Юлия и Игорь не раз отмечали, что мечтают о большой семье.

Кажется, в скором времени у Вероники может появиться братик или сестра! По крайней мере, так считают фолловеры Проскуряковой — сама же она отрицает любые домыслы поклонников.

На днях артистка выложила в свой микроблог фото, вызвавшее множество обсуждений и споров в Сети.

Дело в том, что на снимке Юлия одета в то же самое (или, по крайней мере, очень похожее) платье, которое специально подбирала во время первой беременности, чтобы скрыть округлившийся живот.

«А мы помним это особенное платье!», «Кажется, животик на фото у вас неспроста», — прокомментировали интернет-пользователи.

1 2 3 ... 10 В Сети уверены, что Юлия Проскурякова беременна во второй раз

Напомним, знаменитые супруги скрывали, что ждут первенца, на протяжении почти всей беременности Проскуряковой. Вряд ли Игорь и Юлия будут сразу же афишировать все подробности своей личной жизни, если снова решат стать родителями.