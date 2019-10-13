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Азиза поведала, сколько раз была беременна и почему так и не стала матерью

55-летняя Азиза пока так и не стала матерью. Недавно певица поведала о причинах, по которым не смогла родить ребенка, а также почему не воспользовалась альтернативными методами, которые могли бы ей помочь обрести счастье материнства. 
Певица Азиза
Фрагмент программы «Секрет на миллион»

13 октября певица Азиза стала героиней программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В ходе беседы с Лерой Кудрявцевой звезда 1990-х откровенно поведала о разных аспектах своей жизни. 

Певица рассказала обо всех отношениях с мужчинами, о родственниках, музыкальной карьере и о многом другом. 

И все же основной темой программы стал вопрос материнства. К 55 годам Азиза так и не стала матерью, хотя всегда мечтала о большой семье. 

Певица Азиза
Азиза (архивное фото)

В начале своей карьеры артистка сожительствовала со спортсменом Игорем Малаховым, и в 1991-м ждала от него ребенка. Увы, всем известна трагическая концовка этой истории. Во время убийства известного рок-музыканта Игоря Талькова Азиза была рядом с ним, за кулисами. Из-за пережитого шока певица потеряла малыша — врачи диагностировали замершую беременность. 

Вскоре Азиза и Малахов попытались снова стать родителями — но и в этот раз в какой-то момент плод просто перестал развиваться. 

Спустя несколько лет, уже расставшись с Игорем, знаменитость стала встречаться со своим другом детства Родионом. Отношения пары начались в Америке — там же она узнала и о том, что скоро станет мамой. 

Певицы Азиза
 

На первых неделях беременности Азизе потребовалось вернуться из США в Россию. Во время полета знаменитости стало так плохо, что она потеряла сознание. Из аэропорта ее сразу же доставили в больницу, где оказалось, что у нее лопнула маточная труба — как оказалось, у молодой женщины была внематочная беременность. 

Пережитое горе лишь сплотило певицу и ее возлюбленного. Они приняли решение попробовать стать родителями еще раз — но у Азизы снова произошла внематочная беременность и лопнула вторая труба. 

После этого исполнительница рассталась с избранником. Она не хотела делать ЭКО или искать суррогатную маму, как ей советовали врачи, считая подобные способы неестественными и даже «бредовыми». 

С тех пор Азиза потеряла шанс когда-либо самостоятельно стать матерью. Теперь она мечтает усыновить ребенка. По сути, одной из причин ее недавнего расставания с гражданским мужем Александром Бродолиным было нежелание бизнесмена брать малыша из детского дома.

Также несколько лет назад звезда планировала усыновить будущего ребенка своей маникюрщицы — но в какой-то момент женщина поняла, что не хочет отдавать своего малыша звезде. Теперь Азиза является крестной матерью родившегося мальчика и часто проводит время с ним вместе. 

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13 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Starface
Теги

Певица Азиза

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Боже, кто это такая и почему это кому то может быть интересно...

  • Гость 1, не надо своё невежество демонстрировать, ибо в 90-е годы это была популярная певица. Если вы родились в нулевых, во времена Дома-2, то это не значит, что она никому не интересна. По-человечески, очень ей сочувствую. В детстве любила ее песню «Улыбка»

  • Уважаю женщин, которые усыновляют детей вместо издевательств над своим телом. Материнский инстинкт не задушишь, ни убъёшь. Он всегда внутри женщины. Нормальной. И не надо насмехаться ни над старородящими, ни над теми, которые не могут смириться с бездетностью.

  • Чего только не бывает, 2 внематочные беременности подряд. Вот уж действительно не судьба. А жаль, если женщина хочет быть мамой и не получается, причем так жестоко...

  • Как-то странно-столько лет мечтает о ребёнке,знает что матерью ей не быть- и до сих пор не взяла никого из детского дома.Вывод-просто болтовня,чтобы заполнить сетку вещания на НТВ

  • А о чем ей еще говорить? На что переводить стрелки, как не на ути-пути-детки?!... Она спровоцировала, любовник убил... Жуткий персонаж

  • Так бывает, когда Господь решает, что у этой женщины не должно быть детей! Надо этим стоит задуматься!

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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