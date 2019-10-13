Азиза поведала, сколько раз была беременна и почему так и не стала матерью

55-летняя Азиза пока так и не стала матерью. Недавно певица поведала о причинах, по которым не смогла родить ребенка, а также почему не воспользовалась альтернативными методами, которые могли бы ей помочь обрести счастье материнства.

Фрагмент программы «Секрет на миллион»

13 октября певица Азиза стала героиней программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В ходе беседы с Лерой Кудрявцевой звезда 1990-х откровенно поведала о разных аспектах своей жизни.

Певица рассказала обо всех отношениях с мужчинами, о родственниках, музыкальной карьере и о многом другом.

И все же основной темой программы стал вопрос материнства. К 55 годам Азиза так и не стала матерью, хотя всегда мечтала о большой семье.

Азиза (архивное фото)

В начале своей карьеры артистка сожительствовала со спортсменом Игорем Малаховым, и в 1991-м ждала от него ребенка. Увы, всем известна трагическая концовка этой истории. Во время убийства известного рок-музыканта Игоря Талькова Азиза была рядом с ним, за кулисами. Из-за пережитого шока певица потеряла малыша — врачи диагностировали замершую беременность.

Вскоре Азиза и Малахов попытались снова стать родителями — но и в этот раз в какой-то момент плод просто перестал развиваться.

Спустя несколько лет, уже расставшись с Игорем, знаменитость стала встречаться со своим другом детства Родионом. Отношения пары начались в Америке — там же она узнала и о том, что скоро станет мамой.

На первых неделях беременности Азизе потребовалось вернуться из США в Россию. Во время полета знаменитости стало так плохо, что она потеряла сознание. Из аэропорта ее сразу же доставили в больницу, где оказалось, что у нее лопнула маточная труба — как оказалось, у молодой женщины была внематочная беременность.

Пережитое горе лишь сплотило певицу и ее возлюбленного. Они приняли решение попробовать стать родителями еще раз — но у Азизы снова произошла внематочная беременность и лопнула вторая труба.

После этого исполнительница рассталась с избранником. Она не хотела делать ЭКО или искать суррогатную маму, как ей советовали врачи, считая подобные способы неестественными и даже «бредовыми».



1 2 3 ... 10 Азиза рассказала о своих многочисленных попытках стать матерью

С тех пор Азиза потеряла шанс когда-либо самостоятельно стать матерью. Теперь она мечтает усыновить ребенка. По сути, одной из причин ее недавнего расставания с гражданским мужем Александром Бродолиным было нежелание бизнесмена брать малыша из детского дома.



Также несколько лет назад звезда планировала усыновить будущего ребенка своей маникюрщицы — но в какой-то момент женщина поняла, что не хочет отдавать своего малыша звезде. Теперь Азиза является крестной матерью родившегося мальчика и часто проводит время с ним вместе.