Азиза поведала, сколько раз была беременна и почему так и не стала матерью

13 октября певица Азиза стала героиней программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В ходе беседы с Лерой Кудрявцевой звезда 1990-х откровенно поведала о разных аспектах своей жизни.
И все же основной темой программы стал вопрос материнства. К 55 годам Азиза так и не стала матерью, хотя всегда мечтала о большой семье.
В начале своей карьеры артистка сожительствовала со спортсменом Игорем Малаховым, и в 1991-м ждала от него ребенка. Увы, всем известна трагическая концовка этой истории. Во время убийства известного рок-музыканта Игоря Талькова Азиза была рядом с ним, за кулисами. Из-за пережитого шока певица потеряла малыша — врачи диагностировали замершую беременность.
Спустя несколько лет, уже расставшись с Игорем, знаменитость стала встречаться со своим другом детства Родионом. Отношения пары начались в Америке — там же она узнала и о том, что скоро станет мамой.
На первых неделях беременности Азизе потребовалось вернуться из США в Россию. Во время полета знаменитости стало так плохо, что она потеряла сознание. Из аэропорта ее сразу же доставили в больницу, где оказалось, что у нее лопнула маточная труба — как оказалось, у молодой женщины была внематочная беременность.
После этого исполнительница рассталась с избранником. Она не хотела делать ЭКО или искать суррогатную маму, как ей советовали врачи, считая подобные способы неестественными и даже «бредовыми».
С тех пор Азиза потеряла шанс когда-либо самостоятельно стать матерью. Теперь она мечтает усыновить ребенка. По сути, одной из причин ее недавнего расставания с гражданским мужем Александром Бродолиным было нежелание бизнесмена брать малыша из детского дома.
Также несколько лет назад звезда планировала усыновить будущего ребенка своей маникюрщицы — но в какой-то момент женщина поняла, что не хочет отдавать своего малыша звезде. Теперь Азиза является крестной матерью родившегося мальчика и часто проводит время с ним вместе.