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СМИ рассекретили нового бойфренда Равшаны Курковой

39-летняя актриса не стремится афишировать свои отношения и предпочитает хранить личную жизнь в тайне. Однако на днях стало известно, что Равшана наконец нашла свое счастье. 

Равшана Куркова — одна из самых необычных и загадочных отечественных актрис. Она держится в стороне от скандалов, а свои симпатии и романтические отношения не выставляет напоказ. Да и на светских мероприятиях ее теперь увидишь нечасто: не так давно Равшана призналась, что гораздо охотнее отправится в спортзал, чем на очередную ковровую дорожку. 

По сообщению СМИ, в августе 2017-го актриса вышла замуж за актера Станислава Румянцева, однако долго эти отношения не продлились. С тех пор о личной жизни актрисы известно немного, а сама она поводов для слухов не давала. Преданные поклонники относились к сдержанности Равшаны с пониманием. Теперь у них наконец появился повод для радости — похоже, Куркова обрела свое женское счастье.

Сергей Амарян и Равшана Куркова
Сергей Амарян и Равшана Куркова

13 октября совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян выложил в своем Инстаграме серию романтических кадров с Равшаной Курковой, о чем первыми заметили в телеграм-канале «Героиня Татлера». На снимке влюбленные буквально светятся от счастья и не скрывают своих улыбок. Несмотря на то, что фотографии были обрезаны, многие заметили — предприниматель и актриса держатся за руки. 

Поклонники тут же принялись поздравлять Равшану с новыми отношениями. Сама же актриса пока никак не прокомментировала приписанный ей роман. Возможно, в скором времени она также разместить в своем Инстаграме снимок с Сергеем Амаряном. Время покажет!

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14 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @gadroot, @rav_shana/Instagram
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Равшана Куркова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Я,конечно, рада за Равшану. Но не слишком ли громкие заявления - наконец нашла свое женское счастье и т.д. такие же высказывания каждый раз с началом какого-то романа, который непонятно, во что выльется

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