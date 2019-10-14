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Молодая любовница Бориса Джонсона скопировала стиль Кейт Миддлтон на открытии новой сессии парламента

Пока премьер-министр Великобритании доводит до белого каления чопорных англичан, сожительствуя с возлюбленной, которая младше его на 24 года, Кэрри Саймондс вовсю примеряет на себя образ первой леди.
Кэрри Саймондс

Вот уже некоторое время Борис Джонсон крутит роман с белокурой 31-летней Кэрри Саймондс. Девушка, которая раньше занимала пост директора по коммуникациям Консервативной партии, все чаще и чаще появляется на страницах таблоидов.

Не так давно она переехала в официальную резиденцию премьер-министра и вписала себя с возлюбленным в историю. Правда, в историю скандальную, ведь Джонсон и Саймондс стали первой неженатой парой, которая поселилась на Даунинг-стрит. 

Кэрри Саймондс

Кажется, 14 октября Кэрри окончательно решила дать всем понять, кто в доме хозяин. Она появилась на открытии новой сессии парламента, где заняла свое место. Особое внимание в британских СМИ обратили на ее аутфит.

Кейт Миддлтон

Темно-синий жакет, клетчатая юбка и повязка на волосах в тон. Многие повнимательнее присмотрелись к этому головному убору и с интересом обнаружили, что таким же аксессуаром периодически дополняет свои аутфиты герцогиня Кембриджская!

Кэрри не в первый раз сравнивают с Кэтрин. Платья с цветочным принтом, идеально уложенные волосы, макияж в естественных оттенках — было заметно, кого из королевских невесток копирует мисс Саймондс.
  • Борис Джонсон
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    Недавно Борис Джонсон перевез в резиденцию на Даунинг-стрит свою любовницу
    Смотреть галерею

Мы можем лишь отметить, что Кэрри выбрала прекрасный пример для подражания. Известно, что британцы относятся к супруге Уильяма с пиететом, поэтому, со временем может измениться и их отношение к будущей «миссис Джонсон».

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14 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Кейт Миддлтон

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