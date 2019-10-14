Молодая любовница Бориса Джонсона скопировала стиль Кейт Миддлтон на открытии новой сессии парламента

Вот уже некоторое время Борис Джонсон крутит роман с белокурой 31-летней Кэрри Саймондс. Девушка, которая раньше занимала пост директора по коммуникациям Консервативной партии, все чаще и чаще появляется на страницах таблоидов.
Не так давно она переехала в официальную резиденцию премьер-министра и вписала себя с возлюбленным в историю. Правда, в историю скандальную, ведь Джонсон и Саймондс стали первой неженатой парой, которая поселилась на Даунинг-стрит.
Кажется, 14 октября Кэрри окончательно решила дать всем понять, кто в доме хозяин. Она появилась на открытии новой сессии парламента, где заняла свое место. Особое внимание в британских СМИ обратили на ее аутфит.
Темно-синий жакет, клетчатая юбка и повязка на волосах в тон. Многие повнимательнее присмотрелись к этому головному убору и с интересом обнаружили, что таким же аксессуаром периодически дополняет свои аутфиты герцогиня Кембриджская!
Мы можем лишь отметить, что Кэрри выбрала прекрасный пример для подражания. Известно, что британцы относятся к супруге Уильяма с пиететом, поэтому, со временем может измениться и их отношение к будущей «миссис Джонсон».