Николай Цискаридзе отказался комментировать слухи о брошенном 19 лет назад сыне

За последние несколько дней инстаграм-аккаунт Тимура Акперова, второкурсника актерского факультета МосГУ, приобрел популярность. В комментариях под его фотографиями разворачиваются эмоциональные дискуссии, а сам Акперов порой переходит на воинственный «капс». Более того, о юноше уже успели написать многие СМИ. В чем причина? Актер убежден — он брошенный сын Николая Цискардизе.
Сначала он не предъявлял никаких требований, однако уже на следующий день заявил, что хочет добиться ответа Цискаридзе и даже готов пройти тест ДНК.
Судя по фотографиям, которые юноша выкладывает в своих соцсетях, подобную экспертизу он уже прошел — и в скором времени обещает похвастаться результатами. Пока же свое родство Тимуру приходится доказывать с помощью коллажей, которые он размещает практически ежедневно.
Цискаридзе пока не комментировал заявления своего новоиспеченного «сына», однако журналисты 5-tv.ru попытались выяснить, что думает артист по поводу всей этой ситуации.
Они задали Николаю Цискаридзе вопрос об объявленном наследнике, однако тот предпочел воздержаться от объяснений. «Извините, пожалуйста, до свидания», — ответил артист.