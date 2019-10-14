Николай Цискаридзе отказался комментировать слухи о брошенном 19 лет назад сыне

«Я буду бороться до конца!» — такие слова Тимур Акперов адресовал своему «отцу» Николаю Цискаридзе. 19-летний юноша утверждает, что главный танцовщик России бросил его еще в детстве.

За последние несколько дней инстаграм-аккаунт Тимура Акперова, второкурсника актерского факультета МосГУ, приобрел популярность. В комментариях под его фотографиями разворачиваются эмоциональные дискуссии, а сам Акперов порой переходит на воинственный «капс». Более того, о юноше уже успели написать многие СМИ. В чем причина? Актер убежден — он брошенный сын Николая Цискардизе.

7 октября Тимур впервые объявил, что является наследником знаменитого танцовщика.

Сначала он не предъявлял никаких требований, однако уже на следующий день заявил, что хочет добиться ответа Цискаридзе и даже готов пройти тест ДНК.

Судя по фотографиям, которые юноша выкладывает в своих соцсетях, подобную экспертизу он уже прошел — и в скором времени обещает похвастаться результатами. Пока же свое родство Тимуру приходится доказывать с помощью коллажей, которые он размещает практически ежедневно.

13 октября юноша пошел дальше и обратился напрямую к своему «отцу»: «Папа! Почему ты меня бросил? Что тебя подтолкнуло на это? Ты настолько меня не любил? Ненавидел?».

Цискаридзе пока не комментировал заявления своего новоиспеченного «сына», однако журналисты 5-tv.ru попытались выяснить, что думает артист по поводу всей этой ситуации.

Они задали Николаю Цискаридзе вопрос об объявленном наследнике, однако тот предпочел воздержаться от объяснений. «Извините, пожалуйста, до свидания», — ответил артист.