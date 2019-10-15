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Максим Виторган обнаружил свое фото на канадском сайте знакомств

Личная жизнь 47-летнего актера интересует многих... даже слишком многих! Оказалось, Максим Виторган тот еще ловелас: ищет новые романтические ощущения в приложении для знакомств. 

Многие люди пользуются различными сайтами и приложениями для знакомств. И зачастую они размещают там чужие фотографии. Особенный спрос у селебрити: их снимки то и дело украшают профили анонимов, желающих найти свою вторую половинку. На этот раз героем интернет-драмы стал Максим Виторган.

Некий 41-летний Роб из Канады разместил фото российского актера в своей анкете. 

Вероятно, внешность Максима Виторгана показалась ему наиболее эффектной для привлечения женского внимания. О себе этот предприимчивый ловелас ничего не рассказал: видимо, решил сразу показать товар лицом. Правда, чужим.

Сам Виторган с юмором отреагировал на случившееся. Он разместил скриншот из приложения в своих инстаграм-историях. «Некто Роб с канадского сайта знакомств. 41 год... Все правда», — прокомментировал событие актер. 

Да уж! Если бы не отношения с Нино Нинидзе, многие бы восприняли эту шутку неоднозначно. Не стоит забывать, что публичные люди тоже имеют право на личную жизнь и интернет-знакомства. Впрочем, Максиму Виторгану это не требуется: он и так вполне счастлив со своей новой избранницей. 

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15 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, @mvitorgan/Instagram
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Максим Виторган

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • он бы знал сколько бредов питов только водном моем городишке)))

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