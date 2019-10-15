Максим Виторган обнаружил свое фото на канадском сайте знакомств

Многие люди пользуются различными сайтами и приложениями для знакомств. И зачастую они размещают там чужие фотографии. Особенный спрос у селебрити: их снимки то и дело украшают профили анонимов, желающих найти свою вторую половинку. На этот раз героем интернет-драмы стал Максим Виторган.
Вероятно, внешность Максима Виторгана показалась ему наиболее эффектной для привлечения женского внимания. О себе этот предприимчивый ловелас ничего не рассказал: видимо, решил сразу показать товар лицом. Правда, чужим.
Сам Виторган с юмором отреагировал на случившееся. Он разместил скриншот из приложения в своих инстаграм-историях. «Некто Роб с канадского сайта знакомств. 41 год... Все правда», — прокомментировал событие актер.
Да уж! Если бы не отношения с Нино Нинидзе, многие бы восприняли эту шутку неоднозначно. Не стоит забывать, что публичные люди тоже имеют право на личную жизнь и интернет-знакомства. Впрочем, Максиму Виторгану это не требуется: он и так вполне счастлив со своей новой избранницей.