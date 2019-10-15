Кристина Асмус голодала пять дней, чтобы «влезть» в вечернее платье

Кристина Асмус — барышня весьма изящных форм. Однако недавно она призналась, что ей это дается отнюдь не легко. Чтобы влезть в облегающее платье, артистка несколько дней голодала.

Кристина Асмус

31-летняя Кристина Асмус однажды уже шокировала поклонников откровенным признанием о своем не самом здоровом образе жизни. И дело не в алкоголе или запрещенных веществах. Просто жена Гарика Харламова склонна к полноте (хотя по ней и не скажешь).

«Знали бы вы, сколько усилий мне стоит мое тело. Если вы когда-нибудь видели фото в моей ленте с едой, то, скорее всего, это просто реквизит. Как бы вам ни было сложно в это поверить, но я склонна к полноте. Да-да, я поправляюсь, даже когда просто смотрю на еду. Причем настолько моментально, что если я себя отпущу, то составлю гармоничную пару своему мужу за месяц», — поделилась Асмус с подписчиками.

Звезда «Интернов» призналась, что панически боится поправиться. «Поэтому я изнуряю себя адскими голодными диетами. Расшифровываю — перед съемками или спектаклями в белье, обтягивающей или короткой одежде я не ем несколько дней. Вообще не ем. Ну, типа чашка кофе и 1 яблоко в день. Так и неделю могу. И две. Состояния у меня два — либо тотальный голод, либо неприличное обжорство. Ну не люблю я полумеры», — откровенно рассказала актриса.

Кристина Асмус на премьере фильма «Текст»

На днях актриса снова повторила свой трюк, чтобы прийти на спецпоказ фильма «Текст» в кинотеатр «Октябрь». Кристина появилась на красной дорожке в черном обтягивающем платье, а журналистам издания «Телепрограмма» заявила: «Чтобы прийти на премьеру и влезть в этот наряд, я не ела дней пять».

Да, Кристина явно не может научить своих подписчиков правильному питанию. Она сама, к слову, это прекрасно знает, поэтому просит фолловеров никогда не спрашивать у нее про еду.

Надеемся, что пятилетняя дочь Асмус и Харламова Анастасия не будет перенимать у мамы такие привычки.