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Сури Круз превращается в длинноногую красотку

Как быстро растут чужие дети! Не успели мы глазом моргнуть, а Сури Круз — дочери Кэти Холмс и Тома Круза — уже 13 лет, и растет она невероятной красавицей.
Кэти Холмс и Сури Круз
Кэти Холмс и Сури Круз

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс, кажется, будет моделью. Девочка постоянно появляется на публике в модных и продуманных образах, нередко добавляя к ним легкий макияж и маникюр.

Невооруженным взглядом видно, что Сури растет копией своей красавицы-мамы. Часто Кэти и ее единственная дочь появляются на публике вместе, демонстрируя папарацци полное взаимопонимание. 

Сури Круз
Сури Круз

Да и инсайдеры не раз говорили, что Сури пока что не коснулся переходный возраст — она покладистая, послушная и беспроблемная девочка. Ключевая фраза — «пока что».

Возможно, скоро Кэти придется наказывать дочь за непослушание и подростковый бунт и отгонять от нее ухажеров. По крайней мере, Том Круз этим заниматься вряд ли будет. 

Том Круз
Том Круз и Сури

Он не общается с дочерью и с момента развода с Кэти виделся с Сури один раз. Холмс-младшая прилетала в 2015 году в резиденцию отца в Лондоне в сопровождении няни. Кэти общаться с экс-супругом и ехать вместе с дочерью отказалась наотрез.

Расстались Кэти и Том в 2012 году, хотя вернее будет сказать, что Холмс просто сбежала от мужа, прихватив дочь, — актриса больше не смогла терпеть увлечение супруга сайентологией.

Поговаривают, что Том не видится с Сури как раз из-за своей веры. Представители Церкви запрещают ему общаться с дочкой, потому что она не исповедует сайентологию. 

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15 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Сури Круз, Кэти Холмс

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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