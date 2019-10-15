6-летнюю Алину Якупову из Москвы назвали самой красивой девочкой мира

Алину Якупову, юную модель из Москвы, удостоили негласного звания самой красивой девочки мира. Малышка снимается в рекламных кампаниях с четырех лет.

Алина Якупова

Алина Якупова, очаровательная юная модель из Москвы, уже прослыла в Сети «самой милой девочкой в мире». На нее подписано более 22 000 человек в Инстаграме.

Якупова занимается моделингом с четырех лет и уже довольно известна в фэшн-мире. Девочка участвовала в съемках для итальянского бренда одежды Monnalisa Kids, российских Yudashkin Kids и Gloria Jeans.

А еще юная блондинка украшала собой страницы глянцевых журналов Instyle и Grazia. Неплохой послужной список для 6-летнего ребенка.



Красотой Алины, которая сотрудничает с модельным агентством President Kids (PK) Management, восхищаются взрослые девушки, даже не скрывая своей зависти. «Боже, это девочка красива так, как я никогда не буду», — пишут они на ее страничке в Инстаграме (ведет ее, к слову, мама модели).

«Я уверен, что секрет успеха Алины заключается не только в ее неземной красоте, но также в тяжелой работе и постоянном саморазвитии, несмотря на ее юный возраст», — сказал менеджер девочки Роман Кухар.

На официальной странице Алины на сайте модельного агентства указано, что рост девочки — 116 см. А вот на странице Fashion Kids параметры другие — 105 см. Также здесь указан вес — 15 кг. Отметим, что, если эта информация правдива, то Алина весит довольно мало — в 6 лет девочка должна весить около 20 килограммов.