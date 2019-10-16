Ради кого принцесса Диана намеревалась стать мусульманкой: все о мужчине, заставившем ее рисковать и разбившем ей сердце

В настоящее время принц Уильям и Кейт Миддлтон путешествуют по Пакистану. Принцесса Диана дважды посещала эту страну, но с ней всенародную любимицу связывали не только благотворительные поездки и официальные встречи. Что же мы знаем о враче пакистанского происхождения, ради которого леди Ди едва не уехала из родной Англии навсегда?

Когда речь заходит о личной жизни принцессы Дианы, в первую очередь вспоминают великолепную свадьбу 19-летней девушки, утопающей в шелке и кружевах. Затем в голову приходит пепелище, оставшееся на месте казавшегося сказочным брака с принцем Чарльзом. И лишь потом — салон черного «Мерседеса», в котором Диана вместе с Доди Аль-Файедом неслись вдоль реки Сены по направлению к туннелю Альма в роковую августовскую ночь 1997 года.

Давние поклонники «королевы людских сердец» могут еще воскресить в памяти пятилетний роман Дианы с инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом. Рыжие волосы статного офицера кавалерии долго служили поводом для слухов и домыслов, ведь именно его часть британцев считала биологическим отцом принца Гарри, несмотря на то, что Диана и Джеймс все отрицали.

Лишь единицы вспомнят о туманной фигуре, которая словно остается за кадром всех многочисленных любовных историй леди Ди. Речь идет вовсе не об особе королевских кровей и не о таинственном миллиардере. На протяжении двух лет сердцем Дианы владел совершенно обычный человек. Его звали Хаснат Хан, и он работал кардиохирургом в больнице Royal Brompton Hospital в Лондоне.

Хаснат Хан

Леди Ди встретила его летом 1995 года, когда пришла навестить знакомого. Она сразу же потеряла голову и, как только симпатичный врач покинул палату, призналась приятелю, что влюбилась. Позже один из многочисленных анонимных инсайдеров будет уверять, что Диана придумала прозвище для своего возлюбленного. Она с нежностью называла его Нэтти или Мистер Замечательный. Хаснат восхищал и тем, что, в отличие от многих ее царственных знакомых, он действительно помогал простым людям и спасал жизни. Диана была покорена.

Их роман протекал стремительно. Желая узнать больше о родине своего любимого Мистера Замечательного, Ди ездила в Пакистан, знакомилась с местной культурой и забивала свой гардероб изысканными шальвар-камизами. Скандальный развод с принцем Чарльзом был уже позади, так что она полностью растворилась в новых отношениях, ринувшись в них с головой, точно в омут.

«В наших отношениях не было никакой иерархии. Она не была принцессой, я не был врачом», — говорил Хан.

Хаснат отличался от всех, с кем Диана была раньше. Она предложила купить ему новую машину, но доктор отказался. Меньше всего он хотел, чтобы его фотографии появились в газетах с громкими заголовками в стиле «Новый бойфренд леди Ди». Многие мужчины на его месте обрадовались бы быстрой популярности — сложно поверить, что британцы, желавшие своей любимице счастья, приняли бы Хана в штыки. Многие, но не Хаснат.

Диане было любопытно и то, чем занимается ее возлюбленный. Она, в юные годы не проявлявшая особенного интереса к учебе, вдруг всерьез увлеклась кардиологией! Толстенная «Анатомия Грея» заняла почетное место на ее ночном столике. А в апреле 1996 года таблоиды наводнили новости: леди Ди в хирургической маске наблюдала, как врачи выполняют сложную операцию на открытом сердце семилетнему мальчику из Африки.

СМИ, следовавшие за Дианой по пятам, оставались слепы. На протяжении длительного времени никто не догадывался о новом увлечении «королевы людских сердец». Порой влюбленные виделись прямо в больнице, где леди Ди встречала своего мужчину после многочасовых ночных смен. Несмотря на это, каждый раз ей удавалось скрываться от репортеров. Лишь однажды ее сфотографировали около полуночи возле госпиталя.

Диана решила сыграть на опережение. Она невозмутимо попросила у папарацци телефон, позвонила в один из таблоидов и сообщила, что навещает безнадежно больных пациентов.

Диана мечтала о браке — разумеется, о тайном, потому что Хаснат не хотел предавать их отношения огласке. Ради него она была готова отречься от своей веры и перейти в ислам. Принцесса изучала Коран, хранила дома фотографию Хана и мечтала о дне, когда скажет ему заветное «Да!».

Нельзя сказать, что их отношения были безоблачными. Когда информация о романе Дианы и Хасната все же по крупицам просочилась в СМИ, они серьезно поссорились и не разговаривали три недели.

Окончательный разлад в их отношения внесла семья Хасната. Ханы, приверженцы традиций, принадлежащие к народу пуштун, были в ужасе от того, с кем связался их старший сын. Любые другие родители на их месте бы радовались и привечали «королеву людских сердец», но только не родственники кардиохирурга.

В интервью Daily Express отец Хасната заявил:

«Он на ней не женится. Мы уже ищем ему невесту. Она должна по меньшей мере быть мусульманкой из Пакистана».

Принцесса Диана со своей подругой Джемаймой Хан

Этим все было сказано. Но Диана не сдавалась. Как позже рассказывала бывшая жена премьер-министра Пакистана и подруга леди Ди Джемайма Хан журналу Vanity Fair, принцесса дважды искала встречи с родными Хасната, когда посещала страну, чтобы завоевать их расположение. Диану был готов любить весь мир за исключением нескольких человек. Увы, традиции были Ханам важнее счастья сына.

Возможно, Хаснат все сильнее осознавал, что разделявшая их пропасть ширится. С одной стороны, его прессовали репортеры, а с другой — непреклонные родители. В любом случае о том, что побудило его разорвать отношения с любимой женщиной, он предпочитает не распространяться. Одно известно точно — он оставил Диану с разбитым сердцем. Все ее мечты о безмятежной жизни с любимым человеком были растоптаны. Горе толкнуло ее на импульсивный поступок.

Якобы она рассказала своей подруге Розе Монктон, что и отношения с Доди Аль-Файедом, вспыхнувшие вскоре после расставания с Ханом, начались только для того, чтобы заставить Мистера Замечательного ревновать. Но так это было или нет — вряд ли кому-то известно.

Разумеется, новости об отношениях Дианы и Хасната Хана в итоге все же просочились в прессу. Их романом даже заинтересовались в киноиндустрии, и в 2013 на экраны вышла лента «Диана: история любви».

Фильм, снятый по мотивам книги Кейт Снелл «Диана: ее последняя любовь», получился неудачным. Он собрал всего 21,5 миллионов долларов в прокате при 15-миллионном бюджете. И это, несмотря на Наоми Уоттс и Навина Эндрюса в главных ролях! Единственное, чем обладала лента в достатке, — негативные отзывы. Матерые кинокритики и простые зрители были единодушны.

Навин Эндрюс и Наоми Уоттс

В The Mirror уверяли, что леди Ди убедительнее бы сыграл Уэсли Снайпс в светлом парике. Рецензия Screen Daily была более благосклонна: там утверждали, что актерская игра Уоттс (двукратной номинантки на премию «Оскар») похоронена под неуклюжими диалогами и слабым сценарием.

Последний гвоздь в крышку «гроба» забил сам Хаснат Хан, у которого не преминули поинтересоваться, даст ли он шанс этой киноленте. Он рассмеялся. Ответ доктора был категоричен:

«Я ни при каких обстоятельствах не посмотрю этот фильм. Ни сейчас, ни когда-либо. Большая часть ленты основана на сплетнях, и, даже если бы я пришел в кинотеатр, я бы говорил себе каждую секунду: “Это ложь, все было не так”. Я не мог бы заставить себя пройти через подобную экзекуцию».

При этом продюсер фильма до последнего цеплялся за соломинку и твердил, что Хаснат чуть ли не благословил картину после встречи с Кейт Снелл в конце девяностых. Писательница молила о встрече с доктором, и за чашечкой кофе Хан твердо сообщил ей, что не станет беседовать с ней по душам. Он не собирался говорить о своих отношениях с Дианой и тем более позволять кому-то наживаться на любви покойной принцессы.

Кейт проявила настойчивость, достойную лучшего применения. Решив пойти окольным путем, она невинно спросила, нельзя ли ей в таком случае пообщаться с родственниками или друзьями Хасната. Он не стал снабжать ее адресами и телефонами, только заметил, что не может ей препятствовать. А уж пускать на порог настырную даму или нет, пусть решают его близкие.

Хаснату приходилось нелегко. Он, не привыкший к вниманию со стороны прессы, столкнулся с давлением вездесущих журналистов и лично — Кейт Снелл, которая забрасывала его письмами на протяжении долгих лет. Испещренные просьбами встретиться и поговорить листы бумаги отправлялись в мусорную корзину. Ни на одно из этих посланий Хан не ответил, как бы его ни убеждали. Снелл не сдавалась.

Она писала, что в фильме будет отражено то, как Диана нашла свое счастье, и то, какую важную роль отношения с Ханом занимали в ее жизни. Врач не поддался и на эти уговоры.

Хаснат чувствовал себя опустошенным, когда узнал от полицейских, что его мобильный телефон был взломан. Причем не один раз. В обоих инцидентах подозревали крупные таблоиды. Для него, человека закрытого, все это было невыносимо.

Каждый год в конце августа Хаснат покидал Великобританию, чтобы не слышать телефонных звонков и не видеть новых писем в почтовом ящике — толки все еще не улеглись, и особенно беспринципные репортеры не теряют надежды, что доктор однажды сломается под натиском и даст слабину. Может быть, согласится принять солидный гонорар или решит, что история уже покрылась пылью времен и больше не вызывает былого отклика в его сердце. Кто знает.

И все же Хаснат остается непреклонен. Он дает интервью крайне редко, и все его слова тщательно выверены. Никаких красочных деталей, которые обычно смакуют таблоиды, от него не дождаться.

«Обычно я не говорю о близких людях — друзьях и семье. Уж таков я по своей натуре», — поведал он The Telegraph.

Хан не сомневается: крайне несправедливо с его стороны говорить о принцессе, когда она уже не может ему ответить. Годы изменили внешность врача, он поседел и пополнел, но время бессильно перед его стойким характером.

В 2013 году Хан поведал о своей мечте, которую принцесса всецело разделяла, и это было едва ли не единственным его откровением. Они с Дианой часто говорили о переезде в Пакистан. Там Хаснат хотел открыть благотворительную клинику сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как Диана планировала сосредоточиться на помощи женщинам.

Принцесса Диана в Пакистане

Часть планов все-таки сбылась. Хаснат Хан открыл больницу Abdul Razzaq Welfare Trust Hospital в деревушке Бадлот неподалеку от города Джелам на севере Пакистана.

В мае 2006-м Хаснат пытался наладить личную жизнь, женившись на 29-летней пакистанке из хорошей семьи, чья кандидатура не вызвала у его родителей сомнений. Однако брак продлился всего полтора года.

Принцесса Диана и премьер-министр Пакистана Имран Хан

Навещает ли он родственников в родном Джеламе или же спасает жизни в университетской больнице в графстве Эссекс — неизменным остается одно. Яркая звезда на небе Хасната Хана погасла, и с этим ничего нельзя сделать. Он нашел в себе силы жить дальше, но отношения с Дианой и их трагический финал наверняка оставили глубокий след в его сердце.

1 2 3 ... 11 Многим известно о романе принцессы Дианы с Доди Аль-Файедом

Тем временем пакистанский тур принца Уильяма и его супруги Кэтрин продолжается. Они встретились с премьер-министром страны и давним другом Дианы Имраном Ханом и наверняка на закрытом ланче разговорились о принцессе. Беседовали ли они о том, какую трагическую роль на самом деле сыграл Пакистан в жизни покойной леди Ди? Мы вряд ли узнаем об этом.