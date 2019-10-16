Алексей Ягудин рассказал о самочувствии прооперированной жены и раскрыл детали ее госпитализации в онкоцентр

На днях олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину госпитализировали в онкоцентр. 37-летней фигуристке оперативно провели операцию, и теперь о ее состоянии рассказал супруг Алексей Ягудин.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина

15 октября Татьяна Тотьмянина была экстренно госпитализирована в один из столичных онкоцентров. Об этом без утайки поведала ее пиар-агент Анастасия Драпеко. «Все хорошо, она чувствует себя замечательно», — сообщила представительница фигуристки журналистам «РБК».



По сведениям телеграм-канала Mash, Татьяне сделали лапароскопию и удалили желчный пузырь, в котором появилось новообразование.

По данным СМИ, ткани уже отправлены на анализ: в скором времени врачи выяснят, доброкачественная была опухоль или нет. В соответствии с этим будут предприняты меры.

Поклонники сильно переживали за состояние здоровья фигуристки и прислали ей сотни сообщений поддержки. Вечером 15 октября на связь вышел Алексей Ягудин, супруг Татьяны Тотьмяниной, и рассказал о ее состоянии.

«Нам скрывать нечего. Говорим, как есть, чтобы не было слухов и домыслов. Спасибо за внимание и за поддержку. Все прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается», — объявил Ягудин.

Он также подтвердил, что информация СМИ была верна: Татьяне действительно удалили желчный пузырь и провели лапароскопию. Вот только сделали это не в экстренном порядке, а планово. К операции фигуристка готовилась заранее и, похоже, уже давно наблюдалась у врачей.



1 2 3 ... 10 Вечером 15 октября Алексей Ягудин сообщил о здоровье своей супруги

Алексей Ягудин поведал, что в скором времени его супруга вернется на лед и продолжит радовать зрителей своим мастерством фигурного катания. С нетерпением ждем!