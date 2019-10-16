Максим Чернявский разрешил Анне Седоковой отдохнуть с 8-летней дочерью в Дубае

После долгих судебных разбирательств Максим Чернявский и Анна Седокова договорились о совместной опеке над дочерью. 8-летняя Моника живет в Америке, но отец позволил ее звездной матери взять девочку в отпуск.

Певица Анна Седокова улетела в жаркий Дубай подальше от осенних московских холодов. С собой она взяла не возлюбленного Яниса Тимма, с которым на днях подтвердила роман, а свою младшую дочь Монику. Девочка живет вместе с отцом — бывшим супругом Анны бизнесменом Максимом Чернявским — в США, где она и родилась.

После судебных тяжб супруги пришли к мирному соглашению, и в результате Анна может видеться с дочерью в Америке или же проводить с ней время, когда у Моники наступают каникулы в школе. Однако при этом встречи должны проходить за пределами России.

Анна нашла выход из ситуации и отправилась вместе с Моникой в ОАЭ. Несмотря на то, что ей запрещено публиковать фотографии наследницы в социальных сетях, 36-летняя певица сумела поделиться своими эмоциями долгожданной встречи в подписи к пляжному снимку:

«Белый песок и миллион самых сладких объятий — такие у нас с Моной каникулы. Я не знаю человека слаще, нежнее. Мы летели в самолете сюда, и Мо проснулась среди ночи, отдала мне подушку и тихо сказала: “Мама, ты у меня такая красивая” и заснула», — рассказала Анна.

Позднее Седокова поделилась несколькими инстаграм-историями из отеля. Моника на них не появилась, но фолловеры Анны слышали ее голос, а заодно узнали, что 8-летняя девочка проявляет задатки визажиста.

Анна показала, какой необычный макияж ей сделала наследница. «Хорошо прорисована линия носа, проработаны брови, ну и, естественно, потрясающий цвет помады», — прокомментировала навыки дочери звезда.

Старшая дочь певицы Алина Белькевич осталась в Москве. Пока ее мама и сестра нежатся на пляже, 14-летняя девочка расспрашивает подписчиков, в какой цвет ей лучше покрасить волосы.

1 2 3 ... 10 Анна Седокова — мама троих детей. Она воспитывает 14-летнюю Алину, 8-летнюю Монику и 2-летнего Гектора

Добавим, что Анна и Моника отдыхают в Дубае в компании телеведущей Иды Галич и ее супруга Алана Басиева, которые также периодически появляются в отпускных инстаграм-историях звезды.