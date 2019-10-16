17-летней дочери Бориса Немцова пророчат модельную карьеру, но она выбирает учебу в Стэнфорде

Для многих, кто следит за жизнью Дины Немцовой, очевидно, что девушка имеет все данные для того, чтобы стать моделью. 17-летняя дочь Бориса Немцова уже подала документы в Стэнфорд, но вдруг заманчивые предложения агентств окажутся сильнее желания учиться?

Дина Немцова

В последнее время Дина Немцова стала частой гостьей модных показов, презентаций и всяческих светских мероприятий. Девушка активно интересуется модой и даже снимает небольшие репортажи на вечеринках, которые затем выкладывает в Инстаграм.

12 октября телеграм-канал «Антиглянец» разместил пост, в котором отметил, что Дина — «готовая модель». Спустя несколько дней Екатерина Одинцова рассказала, что дочери уже начали поступать предложения!

Екатерина отметила, что Дина получила 3 заманчивых предложения всего за сутки после публикации комплиментарного поста.

«Может быть, зря Дина собирается в Стэнфорд, может быть, ей на подиум внимательнее посмотреть? Не каждый профессор столько зарабатывает, сколько супермодели», — написала мама девушки.

Дина Немцова

Мнения подписчиков на этот счет разделились. Кто-то активно поддержал Одинцову в этом вопросе: «Все пробовать! Пусть денюжку приносит!», «Конечно, в модели!».

Дина Немцова

Многие фолловеры предложили Дине Немцовой совмещать приятное с полезным, аргументируя это тем, что «Красивая да еще образованная женщина — это карт-бланш!».

Дина Немцова

В комментариях спросили, кем хочет стать сама Дина. Оказалось, что девушка мечтает работать в сфере образования: преподавать в старших классах, а затем создать сеть лицеев, как у Высшей Школы Экономики.

1 2 3 ... 11 17-летней Дине Немцовой начали поступать предложения от модельных агентств

Надеемся, что Дина сделает правильный выбор, который поможет ей реализоваться и добиться всего, чего она хочет.