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17-летней дочери Бориса Немцова пророчат модельную карьеру, но она выбирает учебу в Стэнфорде

Для многих, кто следит за жизнью Дины Немцовой, очевидно, что девушка имеет все данные для того, чтобы стать моделью. 17-летняя дочь Бориса Немцова уже подала документы в Стэнфорд, но вдруг заманчивые предложения агентств окажутся сильнее желания учиться?
Дина Немцова
Дина Немцова

В последнее время Дина Немцова стала частой гостьей модных показов, презентаций и всяческих светских мероприятий. Девушка активно интересуется модой и даже снимает небольшие репортажи на вечеринках, которые затем выкладывает в Инстаграм.

12 октября телеграм-канал «Антиглянец» разместил пост, в котором отметил, что Дина — «готовая модель». Спустя несколько дней Екатерина Одинцова рассказала, что дочери уже начали поступать предложения!

Дина Немцова

Екатерина отметила, что Дина получила 3 заманчивых предложения всего за сутки после публикации комплиментарного поста. 

«Может быть, зря Дина собирается в Стэнфорд, может быть, ей на подиум внимательнее посмотреть? Не каждый профессор столько зарабатывает, сколько супермодели», — написала мама девушки.
Дина Немцова
Дина Немцова

Мнения подписчиков на этот счет разделились. Кто-то активно поддержал Одинцову в этом вопросе: «Все пробовать! Пусть денюжку приносит!», «Конечно, в модели!». 

Дина Немцова
Дина Немцова

Многие фолловеры предложили Дине Немцовой совмещать приятное с полезным, аргументируя это тем, что «Красивая да еще образованная женщина — это карт-бланш!».

Дина Немцова
Дина Немцова

В комментариях спросили, кем хочет стать сама Дина. Оказалось, что девушка мечтает работать в сфере образования: преподавать в старших классах, а затем создать сеть лицеев, как у Высшей Школы Экономики.

  • Дина Немцова
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    17-летней Дине Немцовой начали поступать предложения от модельных агентств
    Смотреть галерею

Надеемся, что Дина сделает правильный выбор, который поможет ей реализоваться и добиться всего, чего она хочет.

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16 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @odintsovaprtrend, @dinanemtsova_/Instagram
Теги

Дина Немцова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Не будет она моделью никакой, и учиться тоже не будет, нафига? Хотя, чтобы ей потусить за рубежами подольше, может и заплатит маман за ее учебу, благо деньги есть.

  • Сама замуж не вышла. Рискуя жизнью дочку родила. С разницей в 7 лет с сыном. Теперь пиарит. И умница Дина, и красавица.

  • Гость

    Сама замуж не вышла. Рискуя жизнью дочку родила. С разницей в 7 лет с сыном. Теперь эту пиарит. И умница Дина, и красавица.

    Маман профессиональная пиарщица. Чем ей ещё заниматься. Неудивительно.

  • Гость

    Не будет она моделью никакой, и учиться тоже не будет, нафига? Хотя, чтобы ей потусить за рубежами подольше, может и заплатит маман за ее учебу, благо деньги есть.

    Заплатит обязательно. Всю жизнь ведь из себя приличную строит. Сама типа МГУ закончила.

  • внешность для модели весьма посредственная. с миллионами которые незаконный папаша оставил она пол-жизни сможет жить припеваючи

  • Девочка милая, но до супермодели и просто модели - далеко

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