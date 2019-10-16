17-летней дочери Бориса Немцова пророчат модельную карьеру, но она выбирает учебу в Стэнфорде

В последнее время Дина Немцова стала частой гостьей модных показов, презентаций и всяческих светских мероприятий. Девушка активно интересуется модой и даже снимает небольшие репортажи на вечеринках, которые затем выкладывает в Инстаграм.
12 октября телеграм-канал «Антиглянец» разместил пост, в котором отметил, что Дина — «готовая модель». Спустя несколько дней Екатерина Одинцова рассказала, что дочери уже начали поступать предложения!
Екатерина отметила, что Дина получила 3 заманчивых предложения всего за сутки после публикации комплиментарного поста.
Мнения подписчиков на этот счет разделились. Кто-то активно поддержал Одинцову в этом вопросе: «Все пробовать! Пусть денюжку приносит!», «Конечно, в модели!».
Многие фолловеры предложили Дине Немцовой совмещать приятное с полезным, аргументируя это тем, что «Красивая да еще образованная женщина — это карт-бланш!».
В комментариях спросили, кем хочет стать сама Дина. Оказалось, что девушка мечтает работать в сфере образования: преподавать в старших классах, а затем создать сеть лицеев, как у Высшей Школы Экономики.
Надеемся, что Дина сделает правильный выбор, который поможет ей реализоваться и добиться всего, чего она хочет.