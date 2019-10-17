История Дины Сысоевой: как свадьба с французом обернулась для россиянки 11 годами тюрьмы

У Дины Сысоевой было все, о чем может мечтать девушка из провинции: муж-миллионер, да еще и француз, баснословные деньги на счету, прекрасная дочка, квартира в самом центре Петербурга. Однако сегодня она сидит в тюрьме за убийство супруга.

Кристоф Сион и Дина Сысоева с дочкой Кристиной

Дина Сысоева и ее история привели в ужас весь Петербург. Следствие установило, что 28 августа 2013 года девушка жестоко убила своего мужа, а затем, дабы скрыть преступление, арендовала машину, заручилась поддержкой отца, расчленила труп и вывезла его в лес, чтобы сжечь в Псковской области. Сама Дина отказывается признаваться в преступлении, настаивает на своей невиновности и уверяет, что Кристофа убил его финансовый партнер, который угрожал расправой и ей самой.

В четверг, 17 октября, в 23:00 на телеканале ТВ-3 в рамках документального цикла «Это реальная история» выйдет новый фильм-расследование, посвященный громкому делу. Журналисты собрали уникальные и прежде не публиковавшиеся подробности отношений Дины и Кристофа, а также свидетельства родственников и близких с двух сторон, российской и французской, каждая из которых продолжает настаивать на своей версии случившегося. Рассказываем будоражащую кровь историю Сысоевой и заодно раскрываем несколько интересных подробностей, которые удалось выяснить журналистам «ТВ-3».

Дина Сысоева

Как и многие девочки, Дина из Хабаровска с юных лет мечтала выйти замуж за принца — и обязательно иностранного. Повзрослев, она не отказалась от своей мечты, переехала в Питер и обратилась в брачное агентство, чтобы найти своего единственного. Удача ей улыбнулась — на горизонте появился бизнесмен, владелец прядильной фабрики во Франции Кристоф Сион, который также занимался антиквариатом. У него было все — деньги, возможности, комфортная жизнь. Не было только семейного счастья. До встречи с Диной, которая была на 13 лет младше своего возлюбленного.

Плюс, как позже расскажет адвокат Дины, у Кристофа была еще одна причина найти любовь именно в России: «Кристоф длительное время искал способ уйти от налогов во Франции. Именно для этого он обратился в брачное агентство в Петербурге, чтобы найти русскую жену».

Кристоф и Дина купили квартиру в центре Санкт-Петербурга, оформили отношения и стали жить вместе, а вскоре у пары родилась дочь Кристина. На фотографиях того периода семья казалась совершенно счастливой.

Кристоф Сион с дочерью

Кристоф был застенчивым, скромным и даже робким, несмотря на внушительные счета в банке, привлекательную внешность и успех в бизнесе. С девушками он никогда не умел общаться свободно, поэтому и не мог найти себе избранницу. Плюс, как рассказали близкие погибшего мужчины, он был достаточно авторитарен — Кристоф обеспечивал Дину и Кристину всем необходимым, а взамен требовал, чтобы жена и дочь вели себя так, как он хотел.

Журналисты ТВ-3 выяснили, что нередко Кристоф и Дина ругались на почве денег. Мужчина ежемесячно выделял жене 2 500 евро, но потом был очень недоволен, как супруга их тратит. Сысоева баловала дочь и покупала ей самые дорогие вещи. Это раздражало Кристофа и приводило к жутким скандалам, из-за которых семейная жизнь пошла под откос.

Дина призналась: будучи замужем за Кристофом, она встречалась с другим французом по имени Оливье, с которым была знакома еще до встречи с Сионом, и даже прилетала к нему во Францию. Не поженились они, по словам самого Оливье, только потому, что Дина была не готова к замужеству. Сысоева потом будет говорить, что «наличие любовника — не повод для убийства мужа».

В итоге семья рассорилась. Кристоф купил себе квартиру недалеко от Эрмитажа и переехал туда — по словам Дины, ее мужу мешал работать гиперактивный ребенок. Сион, как сообщили родственники девушки, начал водить к себе других женщин, Дина — снова встречаться с Оливье, который давал ей то душевное тепло, которого не было в ее отношениях с Кристофом. Что происходило на самом деле, теперь уже не узнает никто, однако именно в тот период Сысоева написала подруге, что уже еле сдерживается, чтобы не ударить надоевшего мужа чем-то тяжелым.

Возлюбленный Сысоевой, к слову, совершенно уверен в невиновности Дины — говорит, она просто не могла этого сделать. Но, к сожалению, случилось то, что случилось — в августе 2013-го 51-летний Кристоф исчез.

Из-за пропажи мужчины первой встревожилась его сестра Барбара Кажжини, которая живет во Франции. Программе «Это реальная история» женщина рассказала, что с самого начала Дина вела себя странно. Например, и ей, и позже следствию Сысоева говорила, что не имеет ни малейшего представления, куда делся ее супруг, и даже выдвигала предположение, что он уехал в Люксембург по работе. Дина также не забеспокоилась, когда стало известно, что Сион не покидал Россию. Дело осталось бы «висяком», если бы не чистая случайность. Осенью 2013 года охотники под Псковом случайно обнаружили сожженные человеческие останки. От тела мало что осталось, однако сохранились зубы. Следователи обратили на них внимание и отметили их качество, сделав вывод, что покойный лечился в дорогой стоматологической клинике. Анализ зубной карты подтвердил, что останки принадлежат Кристофу.

Следствие целый год не могло установить, кто же расправился с французским бизнесменом. И только когда оперативники вскрыли паркет в квартире Дины и обнаружили под ним застарелую кровь, все стало ясно. Анализ показал, что это кровь Кристофа, а Дина наконец-то заговорила.

Рассказала она следующее: в день убийства мужа она созвонилась с Кристофом и попросила его приехать к ней. Зайдя в квартиру, Сысоева увидела тело мужа, завернутое в полиэтилен, и незнакомого человека по имени Василий. Мужчина начал угрожать Дине и ее дочери расправой. Сысоева вместе с Василием и отцом, который прилетел в Питер из Хабаровска, вывезла труп под Псков и избавилась от него.

Следователи пришли к другому выводу. По их версии, Дина несколько раз ударила мужа металлическим прутом по голове (череп был раздроблен), заковала его в наручники, чтобы он не смог убежать и позвать на помощь, и ушла из квартиры, оставив супруга на несколько дней — умирать. В это же время она вызвала отца из Хабаровска, чтобы он помог ей избавиться от трупа.

«Я должен был приехать встретить сестру жены, которая ехала с Америки. Я прилетел, и дочь меня встретила. И тут я узнаю — такие дела происходят, Кристоф убит. Я говорю: ''Давай обратимся в полицию''. Она говорит: ''Нет, ни в коем разе. Я боюсь за жизнь своей дочки и за свою жизнь''», — рассказал отец Дины Виктор Сысоев на ток-шоу Андрея Малахова.

На следующий день, по словам Виктора, таинственный Василий (его, кроме Сысоевых, не видел никто — даже камеры наблюдения), Виктор и Дина вынесли труп из квартиры. Сысоев признавался, что был сильно пьян — еще бы, на трезвую голову вряд ли кто-то отважится избавляться от тела убитого зятя.

Отец Дины Сысоевой

Еще целый год Дина тратила деньги Кристофа, которые сняла с его счетов 1 4,5 млн рублей. Исходя из этой версии Сысоевой дали 11 лет тюрьмы, а ее отец удивительным образом остался на свободе, ведь он не проходил в деле как соучастник.

Родственники Дины между тем уверены, что смерть Кристофа была выгодна не его супруге, а родственникам из Франции. Сестра осужденной Инна рассказывает: Сион активно помогал своей сестре и ее мужу с финансами до свадьбы с Сысоевой, а затем прекратил это делать. Такое положение дел, по словам Инны, очень не понравилось родственникам мужчины. Более того, Кристоф собирался перевезти в Санкт-Петербург свою коллекцию антиквариата, которая стоит немалых денег.

Также Инна поделилась своими подозрениями и сказала, что к смерти Кристофа может быть причастен некий посредник из России (привет, Василий?), который помогал ему перевозить антиквариат.

Дина свою вину до сих пор не признает и говорит, что у нее просто не было причин убивать мужа, ведь он является отцом ее ребенка. Наследство Кристофа — а это миллионные счета в банке и квартиры в Петербурге — теперь должно перейти Кристине. Девочка сейчас живет у родителей Дины в Хабаровске, но ее французские родственники считают, что ей грозит большая опасность, ведь она по сути живет с человеком, который помогал расчленить ее отца. Российские родственники Дины же уверены, что французам совершенно не интересна Кристина и ее судьба. Единственное, что их волнует — наследство. Попробовать самим разобраться в этом запутанном деле вы можете сегодня в 23:00, посмотрев шоу «Это реальная история» на ТВ-3.

