«Величайший королевский секс-скандал»: 73-летний француз требует образцы ДНК Елизаветы II, чтобы доказать свои права на престол

73-летний Франсуа Графто утверждает, что является законным наследником британского престола. Он уже дважды безуспешно обращался к королеве с просьбой передать ему образцы ее ДНК. Если она откажет в третий раз, Графто намерен добиваться справедливости через суд.

Франсуа Графто

На Елизавету II собирается подать в суд проживающий ныне в Португалии 73-летний француз Франсуа Графто. Он называет себя внуком короля Эдуарда VIII и заявляет права на престол.

Согласно закону, королева не может быть подвергнута преследованию в гражданском суде. Однако Франсуа нашел выход из ситуации: он намерен подать иск на Букингемский дворец в целом.

Франсуа Графто и Эдуард VIII

Франсуа Графто заявил, что у его бабушки, французской швеи Мари-Леони Графто, был роман с Эдуардом VIII (тогда еще принцем Уэльским). Соответственно, отец 73-летнего француза Пьер, рожденный от этой связи, — внебрачный сын короля. За молчание любовнице Эдуарда была выплачена крупная сумма денег.

В свидетельстве о рождении Пьера-Эдуарда не указан второй родитель, но Графто обратил внимание на то, что второе имя его отца — Эдуард.

Эдуард VIII

Эдуард VIII занимал трон с конца января 1936 года по декабрь того же года. Он отрекся от короны ради брака с разведенной американкой Уоллис Симпсон (заодно было оговорено и лишение права наследования любых его возможных потомков). После Эдуарда на престол взошел Георг VI, отец нынешней королевы Великобритании.

Уоллис Симпсон

Кстати, если бы не безумная любовь Эдуарда VIII, Елизавета II никогда бы не стала королевой, а принц Уильям и герцогиня Кембриджская оказались бы всего лишь одними из многих «очередников» на британский трон.

Георг VII, королева Елизавета и принцесса Елизавета II

Франсуа уже несколько раз обращался к Елизавете II с просьбой предоставить образцы ее ДНК, но королева оставляла просьбы без внимания. Сейчас француз заявил, что если ему не дадут восстановить справедливость, он намерен обратиться в суд.

1 2 3 ... 10 На Елизавету II собирается подать в суд 73-летний Франсуа Графто

Графто, у которого нет своих наследников, утверждает, что его не интересуют деньги и титулы, но он хочет восстановить справедливость и пролить свет на «величайший королевский секс-скандал в истории».