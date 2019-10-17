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5-летняя дочь Тимати Алиса познакомилась с новорожденным братом по видеосвязи

16 октября Тимати во второй раз стал отцом. Первым об этом сообщил сам рэпер, а немного позднее снимками поделились счастливая мама Анастасия Решетова и растроганная бабушка Симона Юнусова. Стало известно, что и дочь певца уже видела своего брата!
Анастасия Решетова, Тимати, Ратмир Юнусов

В среду Анастасия Решетова родила первенца в перинатальном центре «Лапино». Новорожденного назвали Ратмир в честь погибшего друга Тимати. Радостный отец поделился с подписчиками серией черно-белых фотографий с малышом. Чуть позже новостями о прибавлении в семействе поделились возлюбленная рэпера и его мама Симона.

Увидев фотографию Юнусовой, держащей младенца на руках, одна из подписчиц поинтересовалась, комфортно ли было Анастасии Решетовой и устраивало ли ее присутствие матери жениха на родах. На что Симона заметила, что возлюбленная сына позвала ее сама.

Алиса Юнусова
Тимати с дочерью Алисой

В комментариях фолловеры вовсю поздравили звездную бабушку с появлением внука. Некоторым поклонникам стало любопытно, знает ли 5-летняя дочь Тимати о том, что у нее родился сводный брат. Симона, которая посвятила себя воспитанию девочки, ответила утвердительно.

«Алиса уже видела братика?» — спросила подписчица. «По видеосвязи», — не стала утаивать Юнусова.

И лишь от одного человека, связанного с большой семьей Юнусовых, реакции на счастливые новости пока не поступало. Алена Шишкова, мама Алисы и бывшая возлюбленная Тимати, пока что хранит молчание и интригует публику атмосферными осенними фотографиями.

Напомним, что Тимати и Алена встречались два года и расстались в 2015-м. В силу плотного графика 26-летней модели воспитанием Алисы занимается ее бабушка Симона, которая в своем микроблоге рассказывает подписчикам об успехах девочки в балете и о некоторых сложностях в ее характере.

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17 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @perviykrik. @simona280, @timatiofficial/Instagram
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Алиса Юнусова

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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41 Комментариев





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