Анна Бузова объяснила, зачем приходила на «Дом-2»

Анна Бузова вспомнила дела давно минувших дней и вспомнила, зачем же в 2006 году она пришла на телепроект «Дом-2», где пробыла всего лишь четыре недели.

Анна, Ирина и Ольга Бузовы

Мало кто помнит, но в 2006 году Анна Бузова, родная сестра теперь уже поющей ведущей Ольги Бузовой, пришла на телепроект «Дом-2» в надежде найти свою любовь.

Девушка продержалась на телестройке (а тогда участники еще строили дом) всего 28 дней. Любовь она не нашла, зато поняла, что жить 24/7 под прицелом телекамер явно не для нее.

А пришла Бузова-младшая на «Дом-2» после того, как рассталась со своей первой любовью. «Видя мои страдания, семейный совет решил, что проект идеально подходит для того, чтобы я немного пришла в себя», — поделилась Анна в интервью изданию «7 дней».

С тех пор прошло много лет, и жизни двух сестер кардинально поменялись. Если Ольга Бузова на проекте нашла свое счастье в лице Романа Третьякова, то там же его и потеряла — пара рассталась спустя три года. С тех пор в личной жизни девушки не ладилось: с мужем Дмитрием Тарасовым она развелась, с участником шоу «Замуж за Бузову» рассталась со скандалом, а теперь в очередной раз попробует найти любовь на ТНТ, только уже на шоу «План Б».

А вот 31-летняя Анна Бузова давно счастлива в отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным. «Мой муж — моя самая большая поддержка и опора. Абсолютно во всем. Но он — человек непубличный. Ему весь этот шоу-бизнес не интересен. И, если честно, я очень рада этому обстоятельству», — заявила Аня.

Впрочем, у Оли сейчас, по слухам, личная жизнь тоже наладилась. Говорят, что она встречается с 26-летним блогером и начинающим певцом Давидом Манукяном (aka DAVA M). Пара не комментирует свои отношения (видимо, контракт Ольги с ТНТ не дает это сделать, пока идет проект «План Б»), но Давид активно постит в инстаграм-историях вайны с Бузовой.

А еще Ольга и Давид сделали одинаковые татуировки на запястье в виде знака бесконечности. Есть еще сомнения?