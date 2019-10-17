Наталья Поклонская ответила Ксении Собчак, посмеявшейся над ее юбкой

14 октября Ксения Собчак выложила пост в телеграм-канал, в котором вынесла «модный приговор» женщинам, работающим в Госдуме. Несколько дней спустя Наталья Поклонская решила ей ответить.

Наталья Поклонская

Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» прокомментировала наряды нескольких членов Госдумы. Телеведущая предположила, что Поклонская начала носить длинные юбки, потому что месяц назад перешла работать в комитет Госдумы по международным делам, главой которого является Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах.

Наталья Поклонская

Спустя 3 дня Наталья Поклонская написала исчерпывающий пост, в котором изложила свои мысли насчет поста Ксении Анатольевны.

Ксения Собчак

«Депутаты, входящие в состав Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, как и его председатель Леонид Слуцкий, озабочены совершенно другими вопросами, далекими от длины юбок, а тем более — переживаний Ксении Собчак и журналисток ''Дождя'', ''Би-би-си'' и RTVI», — написала Поклонская.

Ксения Собчак

Политик добавила, что лично она уважительно относится к стилю одежды Собчак и считает ее привлекательной женщиной.

1 2 3 ... 9 Ксения Собчак посмеялась над юбкой Натальи Поклонской

«Мое воспитание никогда не позволит опуститься до обсуждения либо язвительного высказывания в отношении женщины или мужчины», — заключила Наталья Поклонская.