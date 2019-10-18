Инсайдеры: Николь Кидман много лет изменяет супругу с одним и тем же мужчиной

Николь Кидман и кантри-певец Кит Урбан вместе более десяти лет. Они воспитывают двух дочерей и кажутся идеальной парой. Однако на днях Сеть всколыхнули новые тревожные слухи: похоже, что звездный брак уже несколько лет держится на честном слове!

52-летняя актриса Николь Кидман давно и прочно замужем за кантри-исполнителем Китом Урбаном. В 2006-м у пары родилась дочь Сандэй Роуз, а четыре года спустя они стали родителями крохи Фейт Маргарет. Как правило, если в прессе и обсуждают Николь, то поводом для публикаций становятся ее мейкап-провалы или увлечение пластикой.

Однако на днях пользователи Сети вдруг переполошились: на портале Сrazydaysandnights, известном инсайдерскими комментариями, появился новый пост. В нем, не называя имен, некую популярную актрису обвиняли в измене супругу. Пикантности ситуации добавляло то, что таинственная знаменитость видится со своим возлюбленным уже много лет, а ее муж ни о чем не подозревает.

В загадочном посте, впрочем, было и немного конкретики: инсайдер утверждал, что актриса — лауреат таких престижных премий, как «Эмми» и «Оскар».

Николь Кидман получила золотую статуэтку в 2003 году за роль писательницы Вирджинии Вулф в фильме «Часы». А за наградой «Эмми» она вышла на сцену в 2017-м, когда весь мир восхищался ее героиней Селестой в сериале «Большая маленькая ложь» по мотивам одноименного романа Лианы Мориарти.

Николь Кидман и Александр Скарсгард

На церемонии вручения «Эмми», кстати, произошла одна неловкая ситуация, из-за которой Кит якобы был очень расстроен. Николь Кидман не сдержала эмоций и поцеловала в губы своего коллегу по цеху — 43-летнего Александра Скарсгарда.

Большинство комментаторов считает, что Кидман не устояла перед статью шведского актера и с тех пор с ним не расстается. К тому же, на днях стало известно, что Николь и Александр вскоре воссоединятся на съемочной площадке. Согласно изданию Variety, они получили роли в исторической драме «Северянин».

Пользователи также вспомнили слова Кита Урбана, который спел о ненасытности своей жены в постели. У обоих супругов плотный график (Николь постоянно занята на съемках, а Кит ездит с концертами по городам и весям), поэтому они не могут так часто видеться, как хотелось бы. Якобы в этом и заключается причина того, что Николь ищет утешение в объятиях коллеги-актера.

1 2 3 ... 10 Личная жизнь 52-летней Николь Кидман вновь обсуждается в Сети

Добавим, что Николь Кидман в прошлом была замужем за Томом Крузом. Они развелись в 2001 году. После этого актриса встречалась с певцом Ленни Кравицем. Ей приписывали романы с такими актерами, как Джуд Лоу и Тоби Магуайр.