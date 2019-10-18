«Как я все провернула»: оскандалившаяся Наталья Бочкарева поблагодарила журналистов за пиар ее персоны

Вот уже несколько недель весь Рунет обсуждает Наталью Бочкареву, которую якобы задержали с запрещенными веществами.Недавно актриса впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками и высказалась обо всей шумихе вокруг себя.

Наталья Бочкарева

В конце сентября СМИ сообщили, что 39-летняя Наталья Бочкарева была задержана из-за неадекватного поведения за рулем и наличия при себе запрещенных веществ.

В сети даже появилось видео, на котором актриса якобы общается с представителями правопорядка и признается в содеянном.

Несмотря на это, вскоре Наталья опровергла все слухи по поводу своего задержания и перестала выходить на связь с поклонниками и журналистами.

Что только не писали о Бочкаревой за прошедшие дни: и про ее исчезновение, и про неявку в суд по поводу инцидента с веществами и даже про то, что из-за стресса у актрисы парализовало часть лица!

17 октября звезда наконец появилась в соцсетях и обвинила журналистов в травле и лжи.

«Спасибо всем причастным за такую гениальную версию пиара. Прочла и прям впечатлилась. Это ж надо, какая я молодец, и как все провернула! Действительно, как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом?» — прокомментировала актриса.

1 2 3 ... 10 Наталья Бочкарева высказалась о скандале с запрещенными веществами

Наталья снова опровергла, что в ее руках могли оказаться запрещенные вещества, и поблагодарила всех тех, кто помогал ей в последнее время. «Спасибо всем, кто знает и поддерживает меня, а также спасибо хейтерам, благодаря которым я всегда держу себя в тонусе лучше любых придуманных наркотических средств», — пошутила Бочкарева.



Однако днем 18 октября телеграм-канал Baza сообщил новые подробности касаемо ситуации. Сотрудникам онлайн-издания стало известно, что Наталью лишили водительских прав почти на два года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Интересно, ответит ли на эту новость знаменитость?