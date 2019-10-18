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34-летняя сестра Беллы и Джиджи Хадид начала модельную карьеру со съемки топлес

Алана Хадид до четвертого десятка не задумывалась о съемках в рекламных кампаниях. Но успех младших сестер вдохновил блондинку попробовать свои силы в моделинге. 
Алана, Мариелла, Джиджи и Белла Хадид
Алана, Мариелла, Джиджи и Белла Хадид

Алана Хадид — единокровная сестра Джиджи и Беллы. У них общий отец Мохаммед, а вот матери разные. Впрочем, это не мешает девушкам отлично ладить между собой и ощущать себя родными и близкими. Алана долгое время занималась байерством, а также работала с собственной линией одежды. 

В общем, с фэшн-миром старшая из сестер Хадид была связана напрямую, но реализовывать себя в модельном бизнесе не спешила. Возможно, именно успех Джиджи и Беллы вдохновил блондинку на своеобразный эксперимент.

Алана Хадид для Colette
Алана Хадид для Colette

Американский ювелирный бренд Colette пригласил Алану в качестве модели новой коллекции украшений: 34-летняя знаменитость с удовольствием примерила серьги марки и снялась в рекламной кампании. Дебют получился очень смелым, ведь Хадид презентовала изделия Colette топлес.

Кажется, начинающая модель получила колоссальное удовольствие от участия. «Эта съемка заставила меня почувствовать себя потрясающе. Нет ничего лучше, чем красивые украшения и удивительные люди, благодаря которым ты ощущаешь себя сильной женщиной», — поделилась Алана своими впечатлениями в Инстаграме.

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    18 октября старшая сестра Джиджи и Беллы Хадид дебютировала в качестве модели
    Смотреть галерею

Впрочем, далеко не все разделили восторг старшей Хадид. Многие отметили, что профессиональная модель справилась бы с этой задачей гораздо лучше. Другие же, напротив, поддержали Алану и выразили восхищение ее смелости. 

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18 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Теги

Джиджи Хадид, Белла Хадид

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4 комментария Добавить комментарий
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  • 34?... серьезно?

  • Гость

    34?... серьезно?

    лет 50 можно дать...

  • Не была моделью и не стоило начинать. Некрасивая и даже отталкивающая внешность

  • аки страшная баба. увидишь ночью, от страха обосрешьси и обсоссыси:))))))))))

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