Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет

Невеста Тимати еще во время беременности сообщала, что надеется вернуть себе дородовую форму и талию в 60 см. Неужели ради этого она готова на радикальные меры?

Анастасия Решетова на протяжении всех девяти месяцев беременности тщательно за собой ухаживала. Масла и кремы против растяжек, витамины, а также уходовые комплексы позволили ей сохранить фигуру идеальной, насколько это вообще возможно в интересном положении.

Анастасия признавалась, что будет пытаться вернуть себе дородовую фигуру. Особенно модель волновала узкая талия, которой она так гордится.

Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла». Многие были удивлены и решили, что таким способом новоиспеченная мама пытается вернуть прежние сантиметры. Может, и так, однако существует и другая причина для использования постродовых корсетов.

Многие гинекологи советуют молодым мамам использовать специальный бандаж, который укрепляет мышцы живота. Не секрет, что во время беременности и родов ткани растягиваются, и потом их довольно сложно восстановить. Медицинский корсет (бандаж) играет роль фиксатора: он поддерживает мышцы живота и таза, а также снимает напряжение в спине.

1 2 3 ... 12 Анастасия Решетова еще во время беременности переживала о сохранности фигуры

В принципе, носить бандаж или нет — решает мама. Однако врачи могут настоять на применении такого корсета в случае, если у женщины серьезные проблемы с позвоночником, сниженный тонус мышц брюшной стенки, а также многоплодие или вынашивание крупного ребенка.