Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой

В мае Маргарита Симоньян пережила настоящее потрясение: на нее якобы напала Любовь Соболь, юрист Фонда борьбы с коррупцией. В тот момент журналистка и главный редактор Russia Today была беременна третьим ребенком. С угрозой выкидыша ее срочно госпитализировали. Впрочем, все обошлось и здоровье мамы и малыша были в порядке.
Первой радостную весть сообщила подруга роженицы, Тина Канделаки. В своем телеграм-канале знаменитость написала: «Родной, любимый человек сегодня стал мамой. Марго джан, куда отвозить коляску? Я так ждала, когда ты родишь, ты не представляешь. Люблю тебя. Ты невероятная женщина, которая всей стране доказала, что можно быть железной леди и самой теплой и очаровательной армянской мамой на свете. Люблю тебя очень».
Сама Маргарита и отец новорожденной девочки Тигран Кеосаян пока не комментировали эту новость. Впрочем, пользователи Сети уже поздравили молодую маму с пополнением в семействе.
Напомним, что у Симоньян и Кеосаяна уже есть двое детей: 6-летняя дочь Марьяна и 5-летний сын Баграт.