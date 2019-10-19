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Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой

38-летняя журналистка успевает и карьеру строить, и политикой заниматься, и детей воспитывать. Теперь у нее их, к слову, уже три! 19 октября Маргарита Симоньян поприветствовала еще одного малыша от Тиграна Кеосаяна.
Маргарита Симоньян и Дмитрий Пореченков
Маргарита Симоньян и Дмитрий Пореченков

В мае Маргарита Симоньян пережила настоящее потрясение: на нее якобы напала Любовь Соболь, юрист Фонда борьбы с коррупцией. В тот момент журналистка и главный редактор Russia Today была беременна третьим ребенком. С угрозой выкидыша ее срочно госпитализировали. Впрочем, все обошлось и здоровье мамы и малыша были в порядке. 

А сегодня, 19 октября 2019, Маргарита Симоньян благополучно родила дочь. 

Первой радостную весть сообщила подруга роженицы, Тина Канделаки. В своем телеграм-канале знаменитость написала: «Родной, любимый человек сегодня стал мамой. Марго джан, куда отвозить коляску? Я так ждала, когда ты родишь, ты не представляешь. Люблю тебя. Ты невероятная женщина, которая всей стране доказала, что можно быть железной леди и самой теплой и очаровательной армянской мамой на свете. Люблю тебя очень». 

Сама Маргарита и отец новорожденной девочки Тигран Кеосаян пока не комментировали эту новость. Впрочем, пользователи Сети уже поздравили молодую маму с пополнением в семействе.

Напомним, что у Симоньян и Кеосаяна уже есть двое детей: 6-летняя дочь Марьяна и 5-летний сын Баграт. 

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19 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Вячеслав Прокофьев, Михаил Метцель, Владимир Смирнов/ТАСС, Вова Жабриков/URA.RU/TASS, Instagram
Теги

Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Мне как мужчине Хмельницкая как-то больше нравится чисто внешне Другое дело что в быту Маргарета возможно менее вредная и истеричная Мы мужики это жутко не любим

  • Гость

    Да какая она нафиг железная леди...

    Да уж ...

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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41 Комментариев





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