Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой

38-летняя журналистка успевает и карьеру строить, и политикой заниматься, и детей воспитывать. Теперь у нее их, к слову, уже три! 19 октября Маргарита Симоньян поприветствовала еще одного малыша от Тиграна Кеосаяна.

Маргарита Симоньян и Дмитрий Пореченков

В мае Маргарита Симоньян пережила настоящее потрясение: на нее якобы напала Любовь Соболь, юрист Фонда борьбы с коррупцией. В тот момент журналистка и главный редактор Russia Today была беременна третьим ребенком. С угрозой выкидыша ее срочно госпитализировали. Впрочем, все обошлось и здоровье мамы и малыша были в порядке.

А сегодня, 19 октября 2019, Маргарита Симоньян благополучно родила дочь.

Первой радостную весть сообщила подруга роженицы, Тина Канделаки. В своем телеграм-канале знаменитость написала: «Родной, любимый человек сегодня стал мамой. Марго джан, куда отвозить коляску? Я так ждала, когда ты родишь, ты не представляешь. Люблю тебя. Ты невероятная женщина, которая всей стране доказала, что можно быть железной леди и самой теплой и очаровательной армянской мамой на свете. Люблю тебя очень».

1 2 3 ... 10 Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян в третий раз стали родителями

Сама Маргарита и отец новорожденной девочки Тигран Кеосаян пока не комментировали эту новость. Впрочем, пользователи Сети уже поздравили молодую маму с пополнением в семействе.



Напомним, что у Симоньян и Кеосаяна уже есть двое детей: 6-летняя дочь Марьяна и 5-летний сын Баграт.