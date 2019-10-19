Прапраправнучатый племянник Наполеона женился на своей дальней родственнице

Да-да, вы не ошиблись — речь о том самом Наполеоне Бонапарте. Наследник французской династии, 33-летний Жан-Кристоф женился, причем не на ком-нибудь, а на своей дальней родственнице.

19 октября совершилось поистине историческое событие: 33-летний Наполеон, то есть, его глубоко внучатый племянник, связал себя узами с 31-летней графиней Олимпией фон унд цу Арко-Зиннерберг. Причем графиня эта — праправнучка австрийского короля Карла I.



Кажется, ну и что здесь такого? Объясняем: второй раз за всю мировую историю Императорский Дом Франции и династия Габсбургов объединятся. Первый раз это случилось аж два века назад, в 1810-м, в тот самый момент, когда Наполеон Бонапарт женился на Марии-Луизе.

Выходит, Жан-Кристоф повторит легендарный поступок своего двоюродного прапрапрадеда. Отметим, что и его избранница — дальняя родственница, ведь графиня Олимпия — наследница той самой Марии-Луизы. Да уж, история любит повторяться.



Торжественная церемония бракосочетания состоялась в соборе Святого Людовика на территории исторического Дома инвалидов. И это неслучайно, ведь именно там покоятся останки основателя династии — Наполеона Бонапарта.



На свадьбу было приглашено порядка 600 знатных гостей из Франции, Австрии, Германии, Италии, Бельгии, Люксембурга. В завершении вечера молодые запланировали бал.

