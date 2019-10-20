Крис Дженнер, Сиенна Миллер, Эмма Стоун и другие звезды на гриль-свадьбе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони

19 октября Дженнифер Лоуренс и Кук Марони закатили в буквальном смысле острую вечеринку на Род-Айленде. Поздравить молодых пришли сестры Олсен, Крис Дженнер, Эмма Стоун и многие другие селебрити.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

19 октября на Род-Айленде было по-настоящему жарко: и дело даже не в солнечной погоде, а в «острой» свадебной вечеринке Дженнифер Лоуренс и Кука Марони.

29-летняя актриса и 34-летний владелец художественной галереи устроили торжественный прием в особняке Belcourt of Newport.

Ранее это живописное место служило местом для летнего отдыха владельцев, однако ввиду дороговизны теперь оно сдается в аренду. Сама Лоуренс признавалась, что как только увидела Belcourt of Newport, то сразу поняла: «Вот оно!».

Изначально влюбленные планировали довольно традиционную свадебную церемонию, однако уже с момента девичника все перевернулось вверх дном. Дженнифер не хотела проводить классическую вечеринку с подругами, но в последний момент передумала — в результате столь внезапного решения многие просто не успели подготовиться, а потому актриса едва не провела этот знаменательный день в одиночестве.

Эмма Стоун

Позже инсайдеры сообщали, что жених и невеста собираются провести скромную свадьбу для членов семьи и самых близких друзей, но 19 октября на торжественный вечер пришло свыше 600 гостей, включая Адель, Крис Дженнер, Эмму Стоун и других селебов.

Сиенна Миллер

Вполне возможно, что эта путаница произошла из-за недопонимания: по слухам, Дженнифер и Кук обручились еще 17 сентября. Тогда влюбленных видели у мэрии Нью-Йорка и одеты они были совершенно непрезентабельно. Возможно, в тот момент празднование и было «скромным», однако спустя месяц Лоуренс и Марони закатили пышную и очень необычную свадьбу.

Дженнифер сообщала, что меню вечера будет легким и включит много веганских блюд, однако на деле к особняку подъехал огромный фургон с хот-догами и фаст-фудом, так что звездным гостям пришлось прямо в вечерних нарядах и туфлях на высоких каблуках спускаться на улицу, чтобы перекусить острой пищей. Уверены, что внутри особняка Крис Дженнер удалось отведать и более изысканные яства, однако 63-летняя звезда не отказала себе в удовольствии насладиться вредной пищей.

1 2 3 ... 11 Крис Дженнер вместе с Кори Гэмбелом посетила свадьбу Дженнифер Лоуренс и Кука Марони

Несмотря на торжественность события, гости вечера не спешат делиться впечатлениями в своих соцсетях. Вероятно, им было настолько весело, что до инстаграм-историй руки просто не доходили!



Что ж, верим на слово и присоединяемся к многочисленным поздравлениям.