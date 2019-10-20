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Крис Дженнер, Сиенна Миллер, Эмма Стоун и другие звезды на гриль-свадьбе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони

19 октября Дженнифер Лоуренс и Кук Марони закатили в буквальном смысле острую вечеринку на Род-Айленде. Поздравить молодых пришли сестры Олсен, Крис Дженнер, Эмма Стоун и многие другие селебрити. 
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

19 октября на Род-Айленде было по-настоящему жарко: и дело даже не в солнечной погоде, а в «острой» свадебной вечеринке Дженнифер Лоуренс и Кука Марони.

29-летняя актриса и 34-летний владелец художественной галереи устроили торжественный прием в особняке Belcourt of Newport. 

Ранее это живописное место служило местом для летнего отдыха владельцев, однако ввиду дороговизны теперь оно сдается в аренду. Сама Лоуренс признавалась, что как только увидела Belcourt of Newport, то сразу поняла: «Вот оно!». 

Изначально влюбленные планировали довольно традиционную свадебную церемонию, однако уже с момента девичника все перевернулось вверх дном. Дженнифер не хотела проводить классическую вечеринку с подругами, но в последний момент передумала — в результате столь внезапного решения многие просто не успели подготовиться, а потому актриса едва не провела этот знаменательный день в одиночестве.

Эмма Стоун
Эмма Стоун

Позже инсайдеры сообщали, что жених и невеста собираются провести скромную свадьбу для членов семьи и самых близких друзей, но 19 октября на торжественный вечер пришло свыше 600 гостей, включая Адель, Крис Дженнер, Эмму Стоун и других селебов. 

Сиенна Миллер
Сиенна Миллер

Вполне возможно, что эта путаница произошла из-за недопонимания: по слухам, Дженнифер и Кук обручились еще 17 сентября. Тогда влюбленных видели у мэрии Нью-Йорка и одеты они были совершенно непрезентабельно. Возможно, в тот момент празднование и было «скромным», однако спустя месяц Лоуренс и Марони закатили пышную и очень необычную свадьбу. 

Дженнифер сообщала, что меню вечера будет легким и включит много веганских блюд, однако на деле к особняку подъехал огромный фургон с хот-догами и фаст-фудом, так что звездным гостям пришлось прямо в вечерних нарядах и туфлях на высоких каблуках спускаться на улицу, чтобы перекусить острой пищей. Уверены, что внутри особняка Крис Дженнер удалось отведать и более изысканные яства, однако 63-летняя звезда не отказала себе в удовольствии насладиться вредной пищей. 

  • Крис Дженнер
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    Крис Дженнер вместе с Кори Гэмбелом посетила свадьбу Дженнифер Лоуренс и Кука Марони
    Смотреть галерею

Несмотря на торжественность события, гости вечера не спешат делиться впечатлениями в своих соцсетях. Вероятно, им было настолько весело, что до инстаграм-историй руки просто не доходили!

Что ж, верим на слово и присоединяемся к многочисленным поздравлениям.

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20 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru
Теги

Дженнифер Лоуренс

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Странная Лоуренс и странная свадьба. Хотели сделать пикник - надо было на пикник всех и звать, а заставлять гостей в вечерних платья есть хот-доги и окорока - это просто неуважение

  • Bы в курсе, чтo последние 20 лет кaждомy грaждaнину PФ нaчиcлялucь кoмпeнcaции и coциальные выплaты? Вот сервис для пpoвеpки и П0ЛУЧЕНИЯ начислений - http://fondru.site Я просто офигел, когда узнал, что мне начислили 137870 рублей и срaзу же перевeл себe на карту, получил зa 10 минут!

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