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Гарри увезет Меган из Великобритании на 2 месяца, потому что там она «не живет, а существует»

Возможно, в скором времени Сассексы покинут Великобританию на 6 недель. Из-за слишком напряженной жизни у Гарри и Меган практически не остается времени на семью и при этом сдают нервы. 

Западная пресса продолжает обсуждать интервью Меган Маркл, которая та дала для документального фильма ITV. В рамках часовой беседы с журналистами герцогиня Сассекская поведала, как тяжело ей живется в Великобритании под постоянными прицелами фотокамер и домыслами СМИ. Маркл посетовала, что не была готова к такой жизни и чувствует себя уязвимой, особенно после рождения ребенка. 

Принц Гарри и ранее старался защищать супругу от давления прессы, а теперь и вовсе встал в оборонительную позицию: подал в суд на британские издания, а теперь планирует переезд в Африку. 

Да-да, пока Сассексы присматриваются к Кейптауну, правда, город этот не слишком безопасный для длительного проживания. В то же время именно это место Южной Африки пленило сердца Гарри и Меган во время недавнего путешествия. 

Во время интервью Маркл призналась, что сейчас они с Гарри «не живут, а существуют» в постоянном напряжении и страхе за свою репутацию. После этого стало известно, что в скором времени Сассексы «возьмут отпуск на шесть недель». Об этом сообщил королевский источник изданию The Sunday Times.

«У герцога и герцогини плотный график встреч и мероприятий до середины ноября, после чего они будут уделять столь необходимое время своей семье», — поделился инсайдер.

  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    Меган Маркл и принц Гарри в середине ноября возьмут шестинедельный отпуск
    Смотреть галерею

Пока никто не знает, куда планируют «сбежать» Гарри и Меган. Одно известно точно: День благодарения супруги проведут в Лос-Анджелесе, там, где живет мама герцогини Дория Редлан. А вот Рождество Сассексы встретят в Норфолке вместе с остальными членами британской королевской династии. 

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20 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • И как весь мир проживет без Сассекских и что мы будем делать без них. Ох горе то какое...

  • Классный из Гарри муж получился!

  • Гость

    Я в России не живу а существую Мечтая о юк А эта **** все выеживается

    Никого не знаю, кто о бритишах мечтает. Я и сама уехала из их страны, прожив там 6 лет, погода драная, жилье некомфортное, люди некрасивые, тяжелые , мрачные. злобные. Улицы узкие, парковок нет, еда невкусная. Соседние Франция, Италия, Австрия да Испания намного светлее, легче и приятнее. Люди контактнее, дружелюбнее.

  • Напряжённая жизнь. Ха. Ха. Ха. Они ничерта не делают. Тунеядцы. Живут на деньги британских налогоплательщиков. И ещё недовольны. Гарри опустился ниже плинтуса. Бедный обиженный мальчик.)) А Меган думала, что будет жить роскошно и богато. Тратить направо и налево. А тут ее ещё осуждают. Герцогиня с прижатым хвостом. Рассмешли. Ну а если серьезно. То это полный бред. За чей счёт они поедут?)) Пусть отделяются полностью и работают.

  • Мать Меган зовут Doria Ragland, как это имя можно было прочитать и перевести как Редлан?

  • Как они достали уже своим нытьем. Отказывайтесь от титулов, живите как обычные люди, и не будет вам никакого напряжения и прицелов фотокамер. Но нет, хотят и рыбку съесть, и сковородку не мыть.

  • Ну может хоть 2 месяца все остальные члены БКС без ММ и Гарри будут жить спокойно. Без их "слезных откровений о тяжелой жизни", выпендрежей со стороны ММ.

  • Видно, как им классно в командировках, никто не задалбывает, не муштрует пустыми придирками . Дружные, искренние ребята!

  • Гость

    Классный из Гарри муж получился!

    Из Гарри получилась классная жена. А муж там - Маркл.

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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