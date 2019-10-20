Гарри увезет Меган из Великобритании на 2 месяца, потому что там она «не живет, а существует»

Западная пресса продолжает обсуждать интервью Меган Маркл, которая та дала для документального фильма ITV. В рамках часовой беседы с журналистами герцогиня Сассекская поведала, как тяжело ей живется в Великобритании под постоянными прицелами фотокамер и домыслами СМИ. Маркл посетовала, что не была готова к такой жизни и чувствует себя уязвимой, особенно после рождения ребенка.
Да-да, пока Сассексы присматриваются к Кейптауну, правда, город этот не слишком безопасный для длительного проживания. В то же время именно это место Южной Африки пленило сердца Гарри и Меган во время недавнего путешествия.
Во время интервью Маркл призналась, что сейчас они с Гарри «не живут, а существуют» в постоянном напряжении и страхе за свою репутацию. После этого стало известно, что в скором времени Сассексы «возьмут отпуск на шесть недель». Об этом сообщил королевский источник изданию The Sunday Times.
«У герцога и герцогини плотный график встреч и мероприятий до середины ноября, после чего они будут уделять столь необходимое время своей семье», — поделился инсайдер.
Пока никто не знает, куда планируют «сбежать» Гарри и Меган. Одно известно точно: День благодарения супруги проведут в Лос-Анджелесе, там, где живет мама герцогини Дория Редлан. А вот Рождество Сассексы встретят в Норфолке вместе с остальными членами британской королевской династии.