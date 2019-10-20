Гарри увезет Меган из Великобритании на 2 месяца, потому что там она «не живет, а существует»

Возможно, в скором времени Сассексы покинут Великобританию на 6 недель. Из-за слишком напряженной жизни у Гарри и Меган практически не остается времени на семью и при этом сдают нервы.

Западная пресса продолжает обсуждать интервью Меган Маркл, которая та дала для документального фильма ITV. В рамках часовой беседы с журналистами герцогиня Сассекская поведала, как тяжело ей живется в Великобритании под постоянными прицелами фотокамер и домыслами СМИ. Маркл посетовала, что не была готова к такой жизни и чувствует себя уязвимой, особенно после рождения ребенка.

Принц Гарри и ранее старался защищать супругу от давления прессы, а теперь и вовсе встал в оборонительную позицию: подал в суд на британские издания, а теперь планирует переезд в Африку.

Да-да, пока Сассексы присматриваются к Кейптауну, правда, город этот не слишком безопасный для длительного проживания. В то же время именно это место Южной Африки пленило сердца Гарри и Меган во время недавнего путешествия.

Во время интервью Маркл призналась, что сейчас они с Гарри «не живут, а существуют» в постоянном напряжении и страхе за свою репутацию. После этого стало известно, что в скором времени Сассексы «возьмут отпуск на шесть недель». Об этом сообщил королевский источник изданию The Sunday Times.



«У герцога и герцогини плотный график встреч и мероприятий до середины ноября, после чего они будут уделять столь необходимое время своей семье», — поделился инсайдер.

1 2 3 ... 11 Меган Маркл и принц Гарри в середине ноября возьмут шестинедельный отпуск

Пока никто не знает, куда планируют «сбежать» Гарри и Меган. Одно известно точно: День благодарения супруги проведут в Лос-Анджелесе, там, где живет мама герцогини Дория Редлан. А вот Рождество Сассексы встретят в Норфолке вместе с остальными членами британской королевской династии.