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Едва выписавшись из роддома, Анастасия Решетова отправилась на работу

Вот она — мама 21 века! В больницу она едет исключительно с сумкой LV, после родов сразу «ныряет» в корсет, а уже вечером в день выписки отправляется на работу. И про ужин для мужа, сына и многочисленных кошек не забывает.

20 октября Анастасия Решетова отправилась домой из роддома, где появился на свет ее малыш Ратмир. За новоиспеченной мамой и сыном приехала вся семья во главе с Тимати. Были там и Симона Юнусова, и 5-летняя Алиса, и брат рэпера Артем, а также родители Анастасии. Казалось бы, сейчас молодой маме нужен отдых и покой. Многие были уверены, что Решетова не будет выходить на связь хотя бы первую неделю после родов.

Однако Анастасия умеет удивлять! Она без утайки публиковала фото и видео из родильной палаты, огласила имя новорожденного и даже показала, как кормит малыша в инстаграм-историях. 

Похоже, материнство ничуть не лишило Решетову амбициозности и энергичности. Не успев выписаться из роддома, она отправилась на работу в один из своих салонов красоты. Сотрудники столичного InHypeBeautyZone заранее прислали Анастасии видеопоздравление, в котором показали, как украсили пространство в честь рождения Ратмира. Именные воздушные шары, обилие живых цветов, конфетти — да уж, постарались мастера на славу!

20 октября вечером Решетова смогла лично увидеть украшенные залы своего салона красоты. Она приехала в InHypeBeautyZone и записала инстаграм-истории, отметив, что «праздник теперь и на работе». Оглядев изменившийся интерьер, 23-летняя модель не сдержала эмоций: «Как красиво!».

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21 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @@inhype.beauty, Persona Stars, @volkonskaya.reshetova, @perviykrik, @timatiofficial/Instagram
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Анастасия Решетова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Четко все, за роды получение салона и немедленная проверка помещения - кинули или нет. Салон интереснее ребенка

  • Как будто она пришла работать с утра до вечера.Просто заехала на работу и проверила обстановку,а потом домой уехала.

  • Какая у неё работа? Кроме той, что губы утятить и одну из ног вставлять ежедневно в сеть.

  • Гость

    Как будто она пришла работать с утра до вечера.Просто заехала на работу и проверила обстановку,а потом домой уехала.

    я уж думала шпалы укладывает, заработалась

  • Начнём с того, что ребёнком есть кому заниматься. Симона не отдаст внука. Настя скорее всего заехала в салон для чек ина, и поздравлений. Всё говорит о том, что это спланированная акция по продвижению: фото, выписки...Это выгодно и Тимати и его бренду.

  • От бабы Симы хочешь не хочешь сбежишь)0

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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