Едва выписавшись из роддома, Анастасия Решетова отправилась на работу

Вот она — мама 21 века! В больницу она едет исключительно с сумкой LV, после родов сразу «ныряет» в корсет, а уже вечером в день выписки отправляется на работу. И про ужин для мужа, сына и многочисленных кошек не забывает.

20 октября Анастасия Решетова отправилась домой из роддома, где появился на свет ее малыш Ратмир. За новоиспеченной мамой и сыном приехала вся семья во главе с Тимати. Были там и Симона Юнусова, и 5-летняя Алиса, и брат рэпера Артем, а также родители Анастасии. Казалось бы, сейчас молодой маме нужен отдых и покой. Многие были уверены, что Решетова не будет выходить на связь хотя бы первую неделю после родов.

Однако Анастасия умеет удивлять! Она без утайки публиковала фото и видео из родильной палаты, огласила имя новорожденного и даже показала, как кормит малыша в инстаграм-историях.

Похоже, материнство ничуть не лишило Решетову амбициозности и энергичности. Не успев выписаться из роддома, она отправилась на работу в один из своих салонов красоты. Сотрудники столичного InHypeBeautyZone заранее прислали Анастасии видеопоздравление, в котором показали, как украсили пространство в честь рождения Ратмира. Именные воздушные шары, обилие живых цветов, конфетти — да уж, постарались мастера на славу!

1 2 3 ... 12 20 октября Анастасия Решетова выписалась из роддома

20 октября вечером Решетова смогла лично увидеть украшенные залы своего салона красоты. Она приехала в InHypeBeautyZone и записала инстаграм-истории, отметив, что «праздник теперь и на работе». Оглядев изменившийся интерьер, 23-летняя модель не сдержала эмоций: «Как красиво!».