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Порнозвезда карликового роста напала на бойфренда с ножом и теперь отправится в тюрьму

Бойфренд изменил карлице, за что получил колотое ранение в ногу. Теперь порноактрису собираются посадить в тюрьму на срок от 2 до 15 лет.
Шерил Мерфи
Шерил Мерфи

Порноактриса Шерил Мерфи, известная под псевдонимом Бриджет Пауэрс, попала в тюрьму за вооруженное нападение на своего любовника, сообщило издание Daily Mail.

Шерил Мерфи, Джесси Джеймс
Шерил Мерфи и Джесси Джеймс

39-летнюю Мерфи арестовали в Лас-Вегасе за применение насилия по отношению к бойфренду во время ссоры. Мужчина, живущий по соседству, вызвал полицию, услышав крики и звуки разбивающихся стекол.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что мужчина получил ранение ноги, а на полу кухни нашли нож для масла, испачканный кровью.

Шерил Мерфи
Шерил Мерфи

По словам порноактрисы, она пришла в дом своего бойфренда и застала в его постели неизвестную женщину. Закричав, она схватила нож и ударила любовника в ногу.

Свидетельница заявила, что проснулась от стука в дверь спальни. После этого карлица ворвалась в комнату с криком: «Мне уже нечего терять, ты забрал у меня все!». Пострадавший проснулся лишь тогда, когда Мерфи нанесла ему удар, однако не понял, что произошло, потому что находился в полусне. Затем порнозвезда схватила любовницу бойфренда и выбросила ее из дома.

Шерил Мерфи
Шерил Мерфи

Мерфи предъявлено сразу несколько обвинений: домашнее насилие с использованием смертельного оружия, кража со взломом с опасным оружием, а также нападение с оружием, способным причинить ущерб жизни. С таким количеством статей порнозвезда может угодить за решетку на срок до 15 лет.

Шерил Мерфи прославилась благодаря ролям в фильмах для взрослых. За 18 лет работы в индустрии она снялась в нескольких десятках картин.

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21 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Facebook.com

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