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Мама Ратмира Шишкова была тронута до слез, узнав, что Тимати назвал сына в честь погибшего в аварии друга

16 октября возлюбленная Тимати Анастасия Решетова стала мамой первенца. Мальчика было решено назвать Ратмиром в честь друга рэпера, погибшего в 2007 году. Стало известно, как на эту новость отреагировала мама покойного Ратмира Шишкова.
Тимати, Анастасия Решетова, Алиса Юнусова

На прошлой неделе Сеть наводнили красивые черно-белые снимки авторства Кадрии Крик, сделанные в палате, где более 15 часов рожала 23-летняя невеста Тимати Анастасия Решетова. Радостное событие прокомментировали и счастливая бабушка Симона Юнусова, и экс-возлюбленная рэпера Алена Шишкова.

Тимати назвал сына в честь погибшего друга, с которым он на заре своей музыкальной карьеры пел в группе «Банда». Ратмир Шишков погиб в автокатастрофе в 2007 году. У него осталась дочь Стефания, заботу о которой взяла на себя мама покойного певца Ляля Михайловна Шишкова.

Ляля Шишкова
Ляля Михайловна, мама Ратмира Шишкова

Даже спустя годы после смерти товарища, с которым они также вместе покоряли «Фабрику Звезд — 4», Тимати поддерживает связь с его родственниками. 

«Я, конечно же, позвонила, поздравила Тимура. Очень за него рада. Если честно, не предполагала, как он планирует назвать кроху, а узнав, была тронута до слез. В разговоре он заметил, что таким образом наследие и память о моем сыне останутся надолго», — поведала Ляля Михайловна Шишкова изданию «СтарХит».

Женщина также отметила, что Тимати очень рад сыну, ведь ребенок был желанным и долгожданным. Сама Ляля Михайловна планирует непременно вручить маленькому Ратмиру какой-то сюрприз, когда заглянет в гости к звездной чете.

Напомним, Тимати уже забрал Анастасию Решетову и новорожденного наследника из роддома, так что, возможно, это произойдет в скором времени. Вместе с радостным отцом на выписку приехала 5-летняя дочь Тимати от модели Алены Шишковой — Алиса Юнусова. Девочка уже познакомилась с братом и даже держала его на руках.

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21 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Persona Stars, @timatiofficial, @lyalyashishkova_official, @perviykrik/Instagram
Теги

Ратмир Шишков, Тимати

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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41 Комментариев





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