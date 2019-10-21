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Игорь Петренко рассказал, как изменял своей первой жене с Екатериной Климовой

Отношения Игоря Петренко и Екатерины Климовой начались, когда они оба состояли в официальных браках. Недавно актер вспомнил, как тяжело ему было встречаться со знаменитой красавицей, когда дома ждала супруга.  
Игорь Петренко, Екатерина Климова
Игорь Петренко и Екатерина Климова (архивное фото)

На протяжении всего своего брака Игорь Петренко и Екатерина Климова считались одной из самых эффектных пар отечественного кинематографа. Поклонников даже не смущало, что отношения знаменитостей начались, когда они оба были несвободны. 

На днях Петренко вспомнил о начале романа с Климовой в эфире программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. 

Актеры учились в одном театральном институте и часто сталкивались друг с другом.

«Какие-то токи проходили между нами после первого дня знакомства. Потом в ''Московских окнах'' (2001) мы сыграли семью. Мы прожили очень многое. Это был момент некой игры. Вдруг загорелся огонек, и мы не могли существовать друг без друга», — рассказывает Игорь. 

Ирина Леонова
Первая жена Петренко Ирина Леонова

Влюбленные понимали, что не могут быть вместе. Петренко только-только женился на однокурснице Ирине Леоновой, а Климова уже много лет состояла в отношениях с ювелиром Ильей Хорошиловым. 

Некоторое время актеры продолжали тайно встречаться, но вскоре приняли решение расстаться, чтобы не рушить свои семьи. К тому же тогда Климова уже ждала ребенка от мужа. 

Спустя год после разрыва любовники снова возобновили отношения. На тот момент Игорь уже успел расстаться с супругой.

А вот Екатерина все еще состояла в официальном браке, но после долгой разлуки с любимым сразу же решилась уйти от мужа. «Нельзя сказать, что я ворвался в жизнь Кати на белом коне. Так просто сложилось. Это было похоже на резинку. Чем сильнее оттянешь, тем сильнее прилетит», — резюмировал Петренко. 

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21 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Starface, Persona Stars, PhotoXPress.com, @klimovagram, @s_pachidan/Instagram, Legion-Media.ru
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Игорь Петренко, Екатерина Климова, Ирина Леонова

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Мужчина мечта... прости Господи.

  • Климова просто образец, больше мужей хороших и разных.

  • Грязная история, такое ошущение, оба нравятся, но как актеры, как люди, но поступки мерзкие.

  • Зачем? Кому интересна эта информация? Сочувствую Леоновой, подлые мужчинки ей попадались

  • Ирину жалко, кто только не проехался по ней. Есть такие женщины-жертвы. Желаю ей счастья!!!

  • Зачем? Кому интересна эта информация? Сочувствую Леоновой, подлые мужчинки ей попадались[/quoteОни оба действительно хороши внешне, а внутри просто абзац.

  • текущей жене наверно очень приятно слушать про токи

  • Не делает чести,не ему ни ей.В общем буэ... и фуу.

  • Уважающий себя и своих женщин мужчина разве будет рассказывать"где, когда и кого"...?

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