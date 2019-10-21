Игорь Петренко рассказал, как изменял своей первой жене с Екатериной Климовой

Отношения Игоря Петренко и Екатерины Климовой начались, когда они оба состояли в официальных браках. Недавно актер вспомнил, как тяжело ему было встречаться со знаменитой красавицей, когда дома ждала супруга.

Игорь Петренко и Екатерина Климова (архивное фото)

На протяжении всего своего брака Игорь Петренко и Екатерина Климова считались одной из самых эффектных пар отечественного кинематографа. Поклонников даже не смущало, что отношения знаменитостей начались, когда они оба были несвободны.

На днях Петренко вспомнил о начале романа с Климовой в эфире программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1.

Актеры учились в одном театральном институте и часто сталкивались друг с другом.



«Какие-то токи проходили между нами после первого дня знакомства. Потом в ''Московских окнах'' (2001) мы сыграли семью. Мы прожили очень многое. Это был момент некой игры. Вдруг загорелся огонек, и мы не могли существовать друг без друга», — рассказывает Игорь.

Первая жена Петренко Ирина Леонова

Влюбленные понимали, что не могут быть вместе. Петренко только-только женился на однокурснице Ирине Леоновой, а Климова уже много лет состояла в отношениях с ювелиром Ильей Хорошиловым.

Некоторое время актеры продолжали тайно встречаться, но вскоре приняли решение расстаться, чтобы не рушить свои семьи. К тому же тогда Климова уже ждала ребенка от мужа.

Спустя год после разрыва любовники снова возобновили отношения. На тот момент Игорь уже успел расстаться с супругой.



1 2 3 ... 10 Игорь Петренко вспомнил о начале романа с Екатериной Климовой

А вот Екатерина все еще состояла в официальном браке, но после долгой разлуки с любимым сразу же решилась уйти от мужа. «Нельзя сказать, что я ворвался в жизнь Кати на белом коне. Так просто сложилось. Это было похоже на резинку. Чем сильнее оттянешь, тем сильнее прилетит», — резюмировал Петренко.