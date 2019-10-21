Игорь Петренко рассказал, как изменял своей первой жене с Екатериной Климовой

На протяжении всего своего брака Игорь Петренко и Екатерина Климова считались одной из самых эффектных пар отечественного кинематографа. Поклонников даже не смущало, что отношения знаменитостей начались, когда они оба были несвободны.
Актеры учились в одном театральном институте и часто сталкивались друг с другом.
«Какие-то токи проходили между нами после первого дня знакомства. Потом в ''Московских окнах'' (2001) мы сыграли семью. Мы прожили очень многое. Это был момент некой игры. Вдруг загорелся огонек, и мы не могли существовать друг без друга», — рассказывает Игорь.
Влюбленные понимали, что не могут быть вместе. Петренко только-только женился на однокурснице Ирине Леоновой, а Климова уже много лет состояла в отношениях с ювелиром Ильей Хорошиловым.
Спустя год после разрыва любовники снова возобновили отношения. На тот момент Игорь уже успел расстаться с супругой.
А вот Екатерина все еще состояла в официальном браке, но после долгой разлуки с любимым сразу же решилась уйти от мужа. «Нельзя сказать, что я ворвался в жизнь Кати на белом коне. Так просто сложилось. Это было похоже на резинку. Чем сильнее оттянешь, тем сильнее прилетит», — резюмировал Петренко.