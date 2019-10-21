Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза

21 октября Кристина Орбакайте поделилась радостной новостью: 21-летний Дени Байсаров получил высшее образование в одном из лучших университетов мира! Гордая мама разместила в Инстаграме снимок с выпускного сына и добавила милую подпись.

«Поздравляю, сынуля, с первым высшим образованием! Теперь ты бакалавр и уже учишься на магистратуре. Только вперед! Я горжусь тобой», — написала в Инстаграме Кристина Орбакайте. Подписчики певицы отметили, что Дени стал совсем взрослым, к тому же высоким и симпатичным. Фолловеры присоединились к поздравлением среднего сына певицы.

Дени Байсаров

Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения. На фото Дени Байсаров позирует возле Гилдхолла, рядом с которым находится главный корпус лондонского филиала Школы бизнеса при Чикагском университете. В тот день многие выпускники этого вуза делали подобные фотографии, что позволило предположить, что Дени учился именно там.

Кристина Орбакайте и Дени Байсаров

Лондонская Школа бизнеса возглавляет рейтинг лучших экономических вузов мира: все потому, что среди ее выпускников — девять нобелевских лауреатов, а также руководители многомиллионных корпораций, таких как Apple и Microsoft.

1 2 3 ... 9 Сын Кристины Орбакайте получил диплом бакалавра в элитном британском вузе

По данным журналистов газеты, обучение в Школе бизнеса при Чикагском университете стоит порядка 50 тысяч долларов в год. А если учесть, что для получения диплома бакалавра необходимо отучиться три года, значит, Кристина Орбакайте потратила не менее 150 тысяч долларов (примерно 9,5 миллиона рублей). И это еще не предел, ведь, по словам самой артистки, Дени будет продолжать обучение в магистратуре.