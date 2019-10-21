Нино Нинидзе выложила в Сеть фото с голым беременным животом

28-летняя Нино Нинидзе часто делится в Инстаграме чувственными снимками своей фигуры или завораживает фолловеров загадочным взглядом. На днях актрисе удалось по-настоящему шокировать подписчиков. Ведь на новой фотографии Нино оказалась беременной!

21 октября Нино Нинидзе заинтриговала подписчиков новой фотографией в Инстаграме. На снимке актриса была запечатлена в компании других женщин. Она расположилась на кушетке, застеленной простыней, на плечах девушки красовалась голубая больничная сорочка.

Пользователям Сети бросился в глаза большой живот Нино, смазанный чем-то белым. Возлюбленная Максима Виторгана совсем недавно появлялась на публике, и даже самые внимательные поклонники не заметили бы, что она беременна. Да и живот просто не мог вырасти так быстро.

Далеко не сразу фолловеры увидели подпись под необычным фото, которая вмиг все прояснила. Нино примерила накладной живот для съемок в новой картине. Актриса анонсировала ленту в своем Инстаграме.

«Скоро во всех кинотеатрах “Верность”. Режиссер Нигина Сайфуллаева», — сообщила Нинидзе.

В комментариях фолловеры выразили свои эмоции от такого внезапного потрясения: «Я уже подумала, от Виторгана беременная», «А если и от Виторгана?», «Ничего, только когда успел вырасти до такого размера?!».

Добавим, что о романе Нино Нинидзе и Максима Виторгана стало известно в июле 2019 года. Звездная пара вместе появляется на торжественных мероприятий, а не так давно они познакомили детей.