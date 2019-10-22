Симона Юнусова набила татуировку в честь новорожденного внука

59-летняя Симона Юнусова — самая крутая бабушка на планете. Спустя всего несколько дней после рождения внука она отправилась в тату-салон и набила татуировку с его инициалами.

16 октября 36-летний Тимати стал отцом во второй раз. 23-летняя Анастасия Решетова родила возлюбленному сына, которого назвали Ратмиром — в честь погибшего в 2007 году лучшего друга рэпера. Главная фанатка новорожденного — его бабушка Симона. Она уже успела набить татуировку с датой рождения внука.

Естественно, роспись своего тела Симона Яковлевна доверила проверенным людям и отправилась в салон своего сына «13». Мама Тимати выбрала римские цифры, как и в прошлый раз. Чуть выше новой татуировки красуется надпись XIX.III.MMXIV — дата рождения Алисы Юнусовой, ее первой внучки.

«Меня рассмешила реакция Артема (младший сын, для тех, кто не знает). ''Мам, а для моих детей место останется?!'' — ''Конечно, мой родной, я же не твой старший брат''», — подписала видео, на котором запечатлен процесс набивания рисунка, Симона.

Поклонники разделились на два лагеря: одни восхитились женщиной и ее преданностью сыну и внукам, другие — раскритиковали ее за «пропаганду татуировок».

Юнусова-старшая не оставила недовольство подписчиков без внимания и ответила: «Если один человек что-то делает, то совсем не обязательно повторять».

Напомним, Тимати и Анастасия довольно долго скрывали беременность модели от общественности. Однако как только Решетова рассекретила свое интересное положение, она стала делиться всеми подробностями. О родах модель тоже рассказала в красках и поведала, что рожала первенца 15 часов.

Мальчика со смуглой кожей и черными волосами решили назвать Ратмиром в честь друга Тимати, певца Ратмира Шишкова, который погиб в 2007 году на пике своей популярности. 23 марта Mercedes музыканта столкнулся с Volkswagen Touareg на пересечении Садовой-Спасской улицы и Орликова переулка.

Тимати и Ратмир Шишков

В результате удара машина загорелась, а двери заблокировались — Ратмир и его друзья, Сергей Зайковский по прозвищу Guru-Rabbit, Тимур Байсаров, певец Альджемен Сисокка (Deema) и Кристина Устай, фактически сгорели заживо. Спустя два часа после смерти Ратмира на свет появилась его дочь Стефания, которую родила дочь дипломата из Конго София.

Мама Ратмира, Ляля Михайловна Шишкова, расплакалась, когда узнала, что Тимати решил назвать отпрыска в честь ее погибшего сына: «Я, конечно же, позвонила, поздравила Тимура. Очень за него рада. Если честно, не предполагала, как он планирует назвать кроху, а узнав, была тронута до слез. В разговоре он заметил, что таким образом наследие и память о моем сыне останутся надолго», — рассказала женщина изданию «СтарХит».