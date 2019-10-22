«Было пролито много слез»: Юлия Бордовских поведала, как решала конфликты с дочерью-подростком

50-летняя Юлия Бордовских — гордая мама двоих детей. В союзе с банкиром Иваном Броновым в 1999 году у нее родилась дочь Мария, а в 2008-м телеведущая стала матерью сына Федора. С отцом мальчика, бизнесменом Алексеем Кравцовым, звезда развелась год назад.
Юлия и 20-летняя Мария — активные пользовательницы Инстаграма. Они часто публикуют совместные снимки, на которых весело проводят время вместе и кажутся не только матерью и дочерью, но и лучшими подругами.
Однако, по признанию самой Бордовских, в их с отношениях с наследницей не всегда все было гладко. Подростковый период, который у многих проходит непросто, оказался для Юлии настоящим испытанием. Она посвятила этому новый пост в своем Инстаграме:
Кроме того, переезд Юлии с семьей в Америку лишь усугубил ситуацию. Им нужно было привыкать к новым условиям, совершенствовать английский язык, и все это лишь расширяло пропасть, которая возникла между матерью и дочерью.
В конце концов, Юлия поняла, что ей поможет только один способ: необходимо полностью поменять свое отношение к Марии.
Также Юлия начала посещать сеансы семейной терапии, которые помогли ей лучше понять себя и работать над собой. Она посоветовала всем родителям поддерживать своих детей в любых начинаниях.
А если кажется, что они в чем-то неправы, то нужно объяснить им это, но говорить с ними «по-доброму и с уважением». В этом случае, по мнению Юлии, можно стать самой счастливой мамой.