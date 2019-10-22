«Было пролито много слез»: Юлия Бордовских поведала, как решала конфликты с дочерью-подростком

Юлия Бордовских воспитывает двоих детей: Марию и Федора. На снимках звезда и ее дочь кажутся лучшими подругами. Сложно поверить, что между ними были разногласия. Телеведущая рассказала, как справлялась с проблемами подросткового периода наследницы.

50-летняя Юлия Бордовских — гордая мама двоих детей. В союзе с банкиром Иваном Броновым в 1999 году у нее родилась дочь Мария, а в 2008-м телеведущая стала матерью сына Федора. С отцом мальчика, бизнесменом Алексеем Кравцовым, звезда развелась год назад.

Юлия и 20-летняя Мария — активные пользовательницы Инстаграма. Они часто публикуют совместные снимки, на которых весело проводят время вместе и кажутся не только матерью и дочерью, но и лучшими подругами.

Однако, по признанию самой Бордовских, в их с отношениях с наследницей не всегда все было гладко. Подростковый период, который у многих проходит непросто, оказался для Юлии настоящим испытанием. Она посвятила этому новый пост в своем Инстаграме:

«От полной влюбленности друг в друга до полного непонимания. И это было самое тяжелое для нас время, нервное, безнадежное, непонимание куда двигаться и как помочь нашим отношениям, а заодно и друг другу».

Кроме того, переезд Юлии с семьей в Америку лишь усугубил ситуацию. Им нужно было привыкать к новым условиям, совершенствовать английский язык, и все это лишь расширяло пропасть, которая возникла между матерью и дочерью.

В конце концов, Юлия поняла, что ей поможет только один способ: необходимо полностью поменять свое отношение к Марии.

«Постараться увидеть ее с другой стороны, услышать, а не навязывать свое мнение, осознать, что внутри у нее боль, а не сопротивление тинэйджера. Пытаться понять ее чувства и рассказать о своих... Проявить уважение к ее слабостям и любить безусловной любовью — когда любишь независимо от того, какой он этот ребенок, что он “вытворяет” — он ТВОЙ! Было пролито много слез».

Также Юлия начала посещать сеансы семейной терапии, которые помогли ей лучше понять себя и работать над собой. Она посоветовала всем родителям поддерживать своих детей в любых начинаниях.

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А если кажется, что они в чем-то неправы, то нужно объяснить им это, но говорить с ними «по-доброму и с уважением». В этом случае, по мнению Юлии, можно стать самой счастливой мамой.