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Виктория Боня безуспешно пытается поправиться

Пока большинство недовольных своей фигурой тратит время и силы на то, чтобы избавиться от лишних килограммов, Виктория Боня изо всех сил старается набрать вес.
Виктория Боня

Виктория Боня часто демонстрирует идеальную фигуру в своем Инстаграме. Она выбирает такие аутфиты, которые лучше всего подчеркивают ее тонкую талию и длинные ноги. Вот и на новом снимке, опубликованном 22 октября, 39-летняя инстадива запечатлела себя в коротком полупрозрачном платье с принтом «под жирафа». 

Виктория Боня

Наряд позволил подписчикам звезды лишний раз полюбоваться точеными изгибами ее фигуры. Она надела золотые босоножки, распустила волосы и дополнила образ ярким макияжем и изумрудными серьгами от Boucheron.

Снимок был сделан после того, как завершились съемки онлайн-курса Виктории, посвященного обретению уверенности в себе и повышению самооценки.

«Скоро запускаемся! Это будет очень мощная программа. Готовы работать над собой вместе со мной?» — поинтересовалась Боня.

Фолловеры в комментариях расспрашивали знаменитость о марафоне, и она охотно отвечала им. Одна из подписчиц восхитилась фигурой Бони и  поинтересовалась у звезды, какой диеты она придерживается. Виктория без утайки ответила:

«Я не сижу на диетах! Я наоборот пытаюсь поправиться».

Откровение Бони сильно изумило ее подписчиков. Некоторым показалось, что Виктория находится в идеальной форме и ей не нужно ни набирать вес, ни изнурять себя диетами. Другие юзеры решили, что инстадива и впрямь сильно постройнела и пожелали ей найти способ поправиться.

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22 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Что такое инстадива?

  • Гость

    Что такое инстадива?

    ититьгерл

  • Зачем ей поправляться???? Кокетничает наверно.

  • Вылечила бы лучше свой вулканический прыщ.

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