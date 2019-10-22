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Как Ксения Собчак узнает, каким мужчина будет в постели

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками необычным лайфхаком. В Инстаграме звезда рассказала, что поможет больше узнать об интимной жизни избранника.
Ксения Собчак

22 октября Ксения Собчак опубликовала в микроблоге новый пост. Она разместила снимок, на котором запечатлена во время энергичного танца. 37-летняя телеведущая выбрала белую рубашку, завязанную узлом на животе, и бежевые свободные брюки. 

Ксения Собчак

Под фотографией Ксения оставила подписчикам интригующее послание, в котором поделилась неожиданным советом:

«Всегда смотрите на то, как танцует человек. Сексом он будет заниматься примерно так же. Не на то смотрите, как он двигается. А на то, как танцует».

По мнению Собчак, лишь в танце проявляется истинная натура человека. Если он находится в «зажиме» или никак не может урегулировать внутренний конфликт, танец непременно это покажет. Если же человек полностью отдается звучащей музыке и не думает о том, как он выглядит со стороны, то он будет великолепным партнером в постели.

Добавим, что Ксения Собчак продемонстрировала свое умение танцевать на собственной свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. Там телеведущая в чулках и корсете исполнила эротический номер под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня», поразив всех присутствующих.

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22 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @xenia_sobchak/Instagram
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Ксения Собчак

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