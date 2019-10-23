«Он даже согласен на переезд в Москву»: Евгения Феофилактова откровенно рассказала о романе с ливанским бизнесменом

22 октября стало известно о том, что Евгения Феофилактова счастлива с бизнесменом из Ливана, а на следующий день инстадива дала интервью одному из изданий. Она поведала о своей любви и о том, какие отношения складываются у избранника с ее 6-летним сыном.

Евгении Феофилактовой приписывали романы с самыми разными мужчинами, но экс-участница «Дома-2» решила самостоятельно развеять все слухи. На днях появились новости о том, что 34-летняя инстадива нашла свое счастье в объятиях ливанского бизнесмена. Она опубликовала чувственный снимок с 32-летним Маджидом Гиагиа и подписала его «Спокойной ночи, мой король».

Вместе с возлюбленным Феофилактова отметила день рождения в Дубае. Маджид устроил своей королеве настоящую «восточную сказку», украсив яхту воздушными шарами.

В каюте Евгению ждал торт с золотой глазурью, на верхушке которого красовались миниатюрные фигурки инстадивы и льва, букет алых роз и шампанское Dom Perignon урожая 2009 года. Красиво жить не запретишь!

Феофилактова рассказала в недавнем интервью, что их знакомство с Маджидом состоялось два года назад: бизнесмен предлагал ей сотрудничество. Деловые отношения в какой-то момент перетекли в роман. Евгения призналась, что она привыкла к самостоятельности, поэтому отношения с восточным мужчиной, который решает все за нее, стали для нее глотком свежего воздуха.

«Наконец-то я могу почувствовать себя слабой женщиной. Для меня, конечно, немного непривычно, что не надо мотивировать мужчину, направлять его, ведь Маджид делает все сам. Он сдувает с меня пылинки, не ограничивает меня в свободе, не заставляет сидеть дома. А еще ему не принципиально, в какой стране жить, главное — рядом со мной. Он даже согласен на переезд в Москву», — откровенничала Евгения с изданием «СтарХит»

Более того, Маджид нашел ключ не только к сердцу экс-участницы «Дома-2». Он быстро поладил с ее сыном — 6-летним Даниэлем, рожденным в союзе с Антоном Гусевым.

«Маджид делает все, чтобы ему было хорошо: одаривает подарками, готов потакать любому его капризу. Заботится о том, чтобы в ресторане нашлись те блюда, которые по душе Даниэлю. А ночью он спускается к Дени в комнату, заботливо поправляет ему одеяло...» — рассказала Феофилактова.

1 2 3 ... 10 Евгения Феофилактова на днях рассекретила своего возлюбленного

Добавим, что Евгения Феофилактова и Антон Гусев развелись в 2016 году. Из-за скандалов, окружающих личность экс-супруга, инстадива была вынуждена дать их общему сыну свою фамилию.