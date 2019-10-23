«Он даже согласен на переезд в Москву»: Евгения Феофилактова откровенно рассказала о романе с ливанским бизнесменом

Евгении Феофилактовой приписывали романы с самыми разными мужчинами, но экс-участница «Дома-2» решила самостоятельно развеять все слухи. На днях появились новости о том, что 34-летняя инстадива нашла свое счастье в объятиях ливанского бизнесмена. Она опубликовала чувственный снимок с 32-летним Маджидом Гиагиа и подписала его «Спокойной ночи, мой король».
Вместе с возлюбленным Феофилактова отметила день рождения в Дубае. Маджид устроил своей королеве настоящую «восточную сказку», украсив яхту воздушными шарами.
В каюте Евгению ждал торт с золотой глазурью, на верхушке которого красовались миниатюрные фигурки инстадивы и льва, букет алых роз и шампанское Dom Perignon урожая 2009 года. Красиво жить не запретишь!
Феофилактова рассказала в недавнем интервью, что их знакомство с Маджидом состоялось два года назад: бизнесмен предлагал ей сотрудничество. Деловые отношения в какой-то момент перетекли в роман. Евгения призналась, что она привыкла к самостоятельности, поэтому отношения с восточным мужчиной, который решает все за нее, стали для нее глотком свежего воздуха.
Более того, Маджид нашел ключ не только к сердцу экс-участницы «Дома-2». Он быстро поладил с ее сыном — 6-летним Даниэлем, рожденным в союзе с Антоном Гусевым.
Добавим, что Евгения Феофилактова и Антон Гусев развелись в 2016 году. Из-за скандалов, окружающих личность экс-супруга, инстадива была вынуждена дать их общему сыну свою фамилию.