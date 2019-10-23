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«Он даже согласен на переезд в Москву»: Евгения Феофилактова откровенно рассказала о романе с ливанским бизнесменом

22 октября стало известно о том, что Евгения Феофилактова счастлива с бизнесменом из Ливана, а на следующий день инстадива дала интервью одному из изданий. Она поведала о своей любви и о том, какие отношения складываются у избранника с ее 6-летним сыном.
Евгения Феофилактова

Евгении Феофилактовой приписывали романы с самыми разными мужчинами, но экс-участница «Дома-2» решила самостоятельно развеять все слухи. На днях появились новости о том, что 34-летняя инстадива нашла свое счастье в объятиях ливанского бизнесмена. Она опубликовала чувственный снимок с 32-летним Маджидом Гиагиа и подписала его «Спокойной ночи, мой король».

Маджид Гиагиа, Евгения Феофилактова

Вместе с возлюбленным Феофилактова отметила день рождения в Дубае. Маджид устроил своей королеве настоящую «восточную сказку», украсив яхту воздушными шарами. 

В каюте Евгению ждал торт с золотой глазурью, на верхушке которого красовались миниатюрные фигурки инстадивы и льва, букет алых роз и шампанское Dom Perignon урожая 2009 года. Красиво жить не запретишь!

Феофилактова рассказала в недавнем интервью, что их знакомство с Маджидом состоялось два года назад: бизнесмен предлагал ей сотрудничество. Деловые отношения в какой-то момент перетекли в роман. Евгения призналась, что она привыкла к самостоятельности, поэтому отношения с восточным мужчиной, который решает все за нее, стали для нее глотком свежего воздуха. 

«Наконец-то я могу почувствовать себя слабой женщиной. Для меня, конечно, немного непривычно, что не надо мотивировать мужчину, направлять его, ведь Маджид делает все сам. Он сдувает с меня пылинки, не ограничивает меня в свободе, не заставляет сидеть дома. А еще ему не принципиально, в какой стране жить, главное — рядом со мной. Он даже согласен на переезд в Москву», — откровенничала Евгения с изданием «СтарХит».

Более того, Маджид нашел ключ не только к сердцу экс-участницы «Дома-2». Он быстро поладил с ее сыном — 6-летним Даниэлем, рожденным в союзе с Антоном Гусевым. 

«Маджид делает все, чтобы ему было хорошо: одаривает подарками, готов потакать любому его капризу. Заботится о том, чтобы в ресторане нашлись те блюда, которые по душе Даниэлю. А ночью он спускается к Дени в комнату, заботливо поправляет ему одеяло...» — рассказала Феофилактова.

Добавим, что Евгения Феофилактова и Антон Гусев развелись в 2016 году. Из-за скандалов, окружающих личность экс-супруга, инстадива была вынуждена дать их общему сыну свою фамилию.

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23 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Теги

Евгения Феофилактова

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Такое откровенно постановочное видео,с акцентом на часы ,,короля,,

  • Все хорошо, за исключением самого "короля" в кадре. Прям фу)))

  • Что-то прям аж слишком все слащаво))

  • Фу, ну и кривляка

  • С трудом верится что этот мужчина ливийский бизнесмен. Может все таки какой-нибудь дагестанский?! Я думаю что на такое, откровенно говоря наигранное видео из оперы "дорохо-бохато" настоящий бизнесмен, тем более из другой страны и другой веры, не согласится. Скорее всего это представитель родного нашего Кавказа, не спроста Женя последнее время гуляет только на кавказских свадьбах, но точно не на ливийских)

  • Что это за видео?)))) мама родная! Начало орно ролика?) ну что за сотрудничество он ей предлагал ясно теперь, наверное, тем, кто тут пишет про прекрасную Женю, незамеченную в скандалах?)))
    Потрут меня быстро, но про сына тоже напишу, готов потакать любому его капризу...очень нужное для её избалованного девкоподобного парня. Короче караул!

  • Что это за видео?)))) мама родная! Начало орно ролика?) ну что за сотрудничество он ей предлагал ясно теперь, наверное, тем, кто тут пишет про прекрасную Женю, незамеченную в скандалах?)))
    Потрут меня быстро, но про сына тоже напишу, готов потакать любому его капризу...очень нужное для её избалованного девкоподобного парня. Короче караул!

  • какой "ливанский бизнесмен" у этой фроси? че чесать то

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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