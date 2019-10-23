Экс-возлюбленную Рената Агзамова приговорили к 7,5 годам колонии за вымогательство

Самый знаменитый кондитер России Ренат Агзамов, который ведет собственное шоу на телеканале «Пятница», всегда имел репутацию примерного семьянина. Однако в начале года старая знакомая мужчины Наталья Джурило заявила, что с ней он изменял своей супруге.
Агзамов подобные обвинения опроверг, объясняя поведение старой знакомой тем, что она пытается вымогать у него деньги.
Также Джурило угрожала жене и сыну знаменитости, из-за чего он был вынужден увезти семью из страны и подать на женщину в суд.
23 октября телеграм-канал Mash сообщил, что Гагаринский суд Москвы вынес ей приговор. Джурило получила 7,5 лет колонии общего режима за вымогательство.
Также появилась информация, что пока женщина находилась в СИЗО, умерла ее мать. Считается, что именно на ее лечение Наталья требовала деньги у «короля тортов».