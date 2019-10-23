Экс-возлюбленную Рената Агзамова приговорили к 7,5 годам колонии за вымогательство

В начале года известный кондитер Ренат Агзамов оказался в центре внимания из-за неприятного скандала, связанного с ложными обвинениями со стороны его старой знакомой Натальи Джурило. Недавно стало известно, что женщину ждет тюремный срок.

Ренат Агзамов

Самый знаменитый кондитер России Ренат Агзамов, который ведет собственное шоу на телеканале «Пятница», всегда имел репутацию примерного семьянина. Однако в начале года старая знакомая мужчины Наталья Джурило заявила, что с ней он изменял своей супруге.

Конечно, много лет назад они действительно были близки. Однако Наталья уверяла, что совсем недавно забеременела от Рената, но вскоре потеряла ребенка из-за того, что кондитер ее избил.

Агзамов подобные обвинения опроверг, объясняя поведение старой знакомой тем, что она пытается вымогать у него деньги.

Ренат Агзамов с супругой и сыном

Также Джурило угрожала жене и сыну знаменитости, из-за чего он был вынужден увезти семью из страны и подать на женщину в суд.

В скором времени Наталью заключили под стражу до выяснения всех обстоятельств дела.

23 октября телеграм-канал Mash сообщил, что Гагаринский суд Москвы вынес ей приговор. Джурило получила 7,5 лет колонии общего режима за вымогательство.

Также появилась информация, что пока женщина находилась в СИЗО, умерла ее мать. Считается, что именно на ее лечение Наталья требовала деньги у «короля тортов».