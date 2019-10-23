Катя Жужа впервые показала совместное фото с молодым мужем

Катя Жужа долгое время скрывала от общественности своего супруга. И все же недавно молодая женщина показала романтичное фото, на котором они запечатлены вдвоем.

Катя Жужа

Этой весной 31-летняя Катя Жужа тайно вышла замуж за автогонщика и сына российского олигарха Валерия Маркелова Артема, который младше ее на семь лет.

Некоторое время Жужа не афишировала не только свадьбу, но и сам факт отношений с молодым человеком.

И все же счастье невозможно скрыть! Со временем Катя начала делать намеки о прошедшем торжестве и делиться фотографиями с Артемом, на которых не видно его лица.

23 октября, спустя почти полгода после заключения брака, экс-ведущая «Дома-2» впервые показала совместное фото с супругом.

Катя не только никак не подписала снимок, но еще и с помощью фотофильтров размыла его, чтобы ее избранника было сложно рассмотреть.

Впрочем, фолловеры обрадовались и такому подтверждению отношений знаменитостей. «Ну наконец-то показала», «Счастья вам и малыша!» — прокомментировали кадр поклонники Жужи.

1 2 3 ... 10 Катя Жужа впервые показала мужа Артема Маркелова

Напомним, о романе светской львицы и автогонщика стало известно в начале прошлого года. Незадолго до этого Катя перестала работать на телепроекте «Дом-2», объяснив, что ее молодой человек хочет, чтобы она больше времени проводила вместе с ним.