Катя Жужа впервые показала совместное фото с молодым мужем

Этой весной 31-летняя Катя Жужа тайно вышла замуж за автогонщика и сына российского олигарха Валерия Маркелова Артема, который младше ее на семь лет.
И все же счастье невозможно скрыть! Со временем Катя начала делать намеки о прошедшем торжестве и делиться фотографиями с Артемом, на которых не видно его лица.
23 октября, спустя почти полгода после заключения брака, экс-ведущая «Дома-2» впервые показала совместное фото с супругом.
Впрочем, фолловеры обрадовались и такому подтверждению отношений знаменитостей. «Ну наконец-то показала», «Счастья вам и малыша!» — прокомментировали кадр поклонники Жужи.
Напомним, о романе светской львицы и автогонщика стало известно в начале прошлого года. Незадолго до этого Катя перестала работать на телепроекте «Дом-2», объяснив, что ее молодой человек хочет, чтобы она больше времени проводила вместе с ним.