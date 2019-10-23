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Катя Жужа впервые показала совместное фото с молодым мужем

Катя Жужа долгое время скрывала от общественности своего супруга. И все же недавно молодая женщина показала романтичное фото, на котором они запечатлены вдвоем. 
Катя Жужа
Катя Жужа

Этой весной 31-летняя Катя Жужа тайно вышла замуж за автогонщика и сына российского олигарха Валерия Маркелова Артема, который младше ее на семь лет. 

Некоторое время Жужа не афишировала не только свадьбу, но и сам факт отношений с молодым человеком. 

И все же счастье невозможно скрыть! Со временем Катя начала делать намеки о прошедшем торжестве и делиться фотографиями с Артемом, на которых не видно его лица. 

 
 

23 октября, спустя почти полгода после заключения брака, экс-ведущая «Дома-2» впервые показала совместное фото с супругом. 

Катя не только никак не подписала снимок, но еще и с помощью фотофильтров размыла его, чтобы ее избранника было сложно рассмотреть. 

Впрочем, фолловеры обрадовались и такому подтверждению отношений знаменитостей. «Ну наконец-то показала», «Счастья вам и малыша!» — прокомментировали кадр поклонники Жужи. 

Напомним, о романе светской львицы и автогонщика стало известно в начале прошлого года. Незадолго до этого Катя перестала работать на телепроекте «Дом-2», объяснив, что ее молодой человек хочет, чтобы она больше времени проводила вместе с ним. 

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23 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
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Катя Жужа

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Так мож там и не Маркелов, а если и М-в, кому он нужен, страшный, и она такая же. "Жужа", жижа - что за погоняло такое?

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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